- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 101
- Час на прочитання
- 1 хв
Погода в Україні 11 листопада: де чекати на значні дощі та туман (мапа)
Температура у західних областях вдень 7-12°, на півдні та сході країни 11-16°.
В Україні у вівторок, 11 листопада, буде хмарно та очікуються дощі.
Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.
На заході країни невеликі, на решті території помірні, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях значні дощі.
Вночі та вранці в західних областях і на Лівобережжі місцями туман.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 5-10°, у західних областях 1-6° тепла; вдень 7-12°, на півдні та сході країни 11-16°.
Яка погода у Києві та області
У Києві та області 11 листопада хмарно. Помірні дощі.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура у Києві вночі та вдень 8-10° тепла. По області вночі очікується 5-10° тепла, вдень 7-12°.
Нагадаємо, Київ та область зранку 11 листопада накрив густий туман: видимість 200–500 метрів.