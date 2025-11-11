Погода в Україні 11 листопада: де чекати на значні дощі та туман (мапа)

Дощовий день / © ТСН

В Україні у вівторок, 11 листопада, буде хмарно та очікуються дощі.

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.

На заході країни невеликі, на решті території помірні, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях значні дощі.

Вночі та вранці в західних областях і на Лівобережжі місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 5-10°, у західних областях 1-6° тепла; вдень 7-12°, на півдні та сході країни 11-16°.

Мапа погоди на 11 листопада / © Укргідрометцентр

Яка погода у Києві та області

У Києві та області 11 листопада хмарно. Помірні дощі.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура у Києві вночі та вдень 8-10° тепла. По області вночі очікується 5-10° тепла, вдень 7-12°.

Нагадаємо, Київ та область зранку 11 листопада накрив густий туман: видимість 200–500 метрів.