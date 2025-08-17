ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
212
1 хв

Погода в Україні 18 червня – де очікувати спеку до +35 і які регіони освіжить дощ

Автор публікації
Наталія Магдик
Родина

Родина / © iStock

Погода в Україні у понеділок буде найспекотнішим у південних і східних регіонах країни, де температура повітря сягатиме +30…+35 градусів. У центральній та західній частині очікується більш комфортна, місцями навіть прохолодна погода, а на Закарпатті та Прикарпатті пройдуть короткочасні дощі.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що найспекотніше буде на Луганщині, Донеччині, Херсонщині, Запоріжжі, у Криму та на півдні Одещини, де вдень очікується +30…+35 градусів.

За словами Діденко, решта території України опиниться у значно комфортніших умовах — вдень температура повітря коливатиметься в межах +24…+30 градусів. Атмосферний фронт принесе короткочасні дощі на Закарпатті та Прикарпатті, а далі переміститься через центральні області і навіть Харківщину, проте переважно вночі або вранці. Вдень фронт поступово розсіється.

У Києві понеділок буде без опадів, температура вдень підніметься до +20…+22 градусів, вночі стовпчики термометрів опустяться до +12…+15 градусів. Синоптикиня зауважила, що попри невисоку температуру у столиці, літня погода ще тримається, тож не варто поспішати ховати літній одяг.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 17 серпня, погода в Україні буде хмарною з проясненням. У деяких областях країни ймовірні дощі та грози.

