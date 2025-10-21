ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
102
2 хв

Погода в Україні 21 жовтня принесе потепління, але й дощі: прогноз

На 21 жовтня в Україні прогнозують потепління до +14° на заході та півдні, тоді як східні області зіткнуться з невеликими дощами.

Ірина Лаб'як
Собака в осінньому листі

Собака в осінньому листі / © iStock

Погода в Україні у вівторок, 21 жовтня, буде переважно сухою з хмарністю та періодичними проясненнями. Лише у східних областях можливі невеликі дощі. Температура повітря дещо підвищиться.

Про це свідчить прогноз погоди від Укргідрометцентру.

Найтеплішою погода буде на заході та півдні України, де стовпчики термометрів сягатимуть +11°…+14°, тоді як на решті території буде трохи прохолодніше.

У Київській області — хмарно з проясненнями, температура вдень близько +11°.

У Львівській, Рівненській, Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях очікується мінлива хмарність, повітря прогріється до +12°…+13°.

У Чернівецькій області також буде хмарно з проясненнями, температура вдень до +13°.

У Вінницькій та Житомирській областях — сухо, хмарно з проясненнями, до +10°.

У Чернігівській області прогнозується хмарна погода з проясненнями, вдень близько +11°.

У Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях — мінлива хмарність, температура вдень +10°…+12°.

На півдні, у Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, буде тепло і сухо, повітря прогріється до +13°.

У Запорізькій області — хмарно з проясненнями, температура до +12°.

На сході, у Сумській, Харківській, Донецькій та Луганській областях, місцями очікуються невеликі дощі. Температура повітря вдень становитиме +8°…+9°.

У Дніпропетровській області буде хмарно з проясненнями, температура до +11°.

У Криму прогнозується сонячна погода з незначною хмарністю, повітря прогріється до +14°.

Прогноз погоди в Україні на 21 жовтня / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, в Україні очікується потепління після дощів та заморозків. За словами синоптикині Наталії Птухи, від 22 жовтня почнуть переважати південні повітряні потоки. Вже від 23 жовтня денні максимуми сягатимуть +9°…+15°. На півдні та заході країни стовпчики термометрів подекуди піднімуться до +17°…+20°, але за такої погоди також можливі дощі.

102
