Погода в Україні 21 жовтня принесе потепління, але й дощі: прогноз
На 21 жовтня в Україні прогнозують потепління до +14° на заході та півдні, тоді як східні області зіткнуться з невеликими дощами.
Погода в Україні у вівторок, 21 жовтня, буде переважно сухою з хмарністю та періодичними проясненнями. Лише у східних областях можливі невеликі дощі. Температура повітря дещо підвищиться.
Про це свідчить прогноз погоди від Укргідрометцентру.
Найтеплішою погода буде на заході та півдні України, де стовпчики термометрів сягатимуть +11°…+14°, тоді як на решті території буде трохи прохолодніше.
У Київській області — хмарно з проясненнями, температура вдень близько +11°.
У Львівській, Рівненській, Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях очікується мінлива хмарність, повітря прогріється до +12°…+13°.
У Чернівецькій області також буде хмарно з проясненнями, температура вдень до +13°.
У Вінницькій та Житомирській областях — сухо, хмарно з проясненнями, до +10°.
У Чернігівській області прогнозується хмарна погода з проясненнями, вдень близько +11°.
У Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях — мінлива хмарність, температура вдень +10°…+12°.
На півдні, у Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, буде тепло і сухо, повітря прогріється до +13°.
У Запорізькій області — хмарно з проясненнями, температура до +12°.
На сході, у Сумській, Харківській, Донецькій та Луганській областях, місцями очікуються невеликі дощі. Температура повітря вдень становитиме +8°…+9°.
У Дніпропетровській області буде хмарно з проясненнями, температура до +11°.
У Криму прогнозується сонячна погода з незначною хмарністю, повітря прогріється до +14°.
Нагадаємо, в Україні очікується потепління після дощів та заморозків. За словами синоптикині Наталії Птухи, від 22 жовтня почнуть переважати південні повітряні потоки. Вже від 23 жовтня денні максимуми сягатимуть +9°…+15°. На півдні та заході країни стовпчики термометрів подекуди піднімуться до +17°…+20°, але за такої погоди також можливі дощі.