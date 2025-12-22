- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 210
- Час на прочитання
- 1 хв
Погода в Україні: 23 грудня ще тепло, а далі вдарять морози
Незначне похолодання, яке відбулося вихідними в Україні, набере обертів протягом поточного тижня.
У вівторок, 23 грудня, в Україні скрізь вдень буде близько нуля. На Закарпатті та в Криму на кілька градусів буде тепліше.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
«Невеликий сніг очікується на заході, півночі та подекуди в центрі. На півдні та сході — без опадів», — уточнила вона.
А ось на Святвечір та на Різдво очікується похолодання до -2-9 градусів, у нічні години подекуди до -9-12 градусів.
У Києві завтра близько нуля, невеликий сніг. А на Святвечір та Різдво у столиці також — прояснення і морозне похолодання.
«Із морозом може прийти сонечко, можливі прояснення», — додала Діденко.
Раніше синоптик повідомив, що антициклон принесе до України відчутне похолодання. Таких погодних змін варто очікувати вже від початку нового тижня.