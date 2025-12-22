ТСН у соціальних мережах

Погода в Україні: 23 грудня ще тепло, а далі вдарять морози

Незначне похолодання, яке відбулося вихідними в Україні, набере обертів протягом поточного тижня.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
До України йде похолодання

До України йде похолодання / © pexels.com

У вівторок, 23 грудня, в Україні скрізь вдень буде близько нуля. На Закарпатті та в Криму на кілька градусів буде тепліше.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Невеликий сніг очікується на заході, півночі та подекуди в центрі. На півдні та сході — без опадів», — уточнила вона.

А ось на Святвечір та на Різдво очікується похолодання до -2-9 градусів, у нічні години подекуди до -9-12 градусів.

У Києві завтра близько нуля, невеликий сніг. А на Святвечір та Різдво у столиці також — прояснення і морозне похолодання.

«Із морозом може прийти сонечко, можливі прояснення», — додала Діденко.

Раніше синоптик повідомив, що антициклон принесе до України відчутне похолодання. Таких погодних змін варто очікувати вже від початку нового тижня.

