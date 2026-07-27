Спека повертається: синоптики назвали області, де буде найгарячіше

Собака. / © Associated Press

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У понеділок, 27 липня, в одних областях Україні очікується негода, а в інших буде досить спекотно.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Синоптики попереджають про про небезпечні метеорологічні явища в деяких регіонах України. Оголошено І рівень небезпеки.

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«Вдень 27 липня у західних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с», — йдеться у повідомленні.

© Укргідрометцентр

Найспекотніше вдень буде у північних та центральних регіонах України, де повітря прогріється до +28-30°.

На півдні синоптики прогнозують +26-28°. Водночас у західних та східних областях температура буде дещо нижчою — близько +22-27°.

Погода в серпні

Останній місяць літа розжарить Україну. Серпень буде спекотнішим за норму. Середня температура складатиме 21 – 25°, в гірських районах 17 – 19°. Ці показники на кілька градусів вищі за норму.

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Серпень буде із періодичними дощами: синоптики прогнозують до 60 мм. У західних областях прогнозують 36–46 мм, що менше за норму (50 – 70%).

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