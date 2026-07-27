ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
164
Час на прочитання
1 хв

Спека повертається: синоптики назвали області, де буде найгарячіше

Україну розділить навпіл: одним областям — грози, іншим — пекельна спека.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Собака.

Собака. / © Associated Press

У понеділок, 27 липня, в одних областях Україні очікується негода, а в інших буде досить спекотно.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Синоптики попереджають про про небезпечні метеорологічні явища в деяких регіонах України. Оголошено І рівень небезпеки.

«Вдень 27 липня у західних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с», — йдеться у повідомленні.

/ © Укргідрометцентр

© Укргідрометцентр

Найспекотніше вдень буде у північних та центральних регіонах України, де повітря прогріється до +28-30°.

На півдні синоптики прогнозують +26-28°. Водночас у західних та східних областях температура буде дещо нижчою — близько +22-27°.

Погода в серпні

Останній місяць літа розжарить Україну. Серпень буде спекотнішим за норму. Середня температура складатиме 21 – 25°, в гірських районах 17 – 19°. Ці показники на кілька градусів вищі за норму.

Серпень буде із періодичними дощами: синоптики прогнозують до 60 мм. У західних областях прогнозують 36–46 мм, що менше за норму (50 – 70%).

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
164
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie