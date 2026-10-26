Погода в Україні 27 жовтня: де чекати дощів та сильного вітру

Погода в Україні 27 жовтня / © ТСН

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У вівторок, 27 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Дощі прогнозують на південному заході країни, а вночі — у західних областях. На решті території істотних опадів не передбачається.

За прогнозом синоптиків, вітер буде північно-східним та східним, зі швидкістю 5-10 м/с. На південному сході країни місцями можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

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Уночі температура повітря становитиме 5-10° тепла, на узбережжі морів — до 14° тепла. Удень стовпчики термометрів покажуть 10-15° тепла, а на півдні країни повітря прогріється до 18° тепла.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

© Укргідрометцентр

Погода у Києві та області

За даними Укргідрометцентру, на Київщині та в столиці 27 жовтня буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У Київській області вночі температура повітря становитиме 5-10° тепла, вдень — 10-15° тепла.

У Києві вночі прогнозують 8-10° тепла, а вдень повітря прогріється до 12-14° тепла.

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Погода у Харкові та області

Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей прогнозує на Харківщині 27 жовтня мінливу хмарність, без опадів. Вітер східний, 9-14 м/с.

Уночі температура повітря в області становитиме 3-8° тепла, вдень — 10-15° тепла.

У Харкові також буде сухо. Вночі стовпчики термометрів покажуть 6-8° тепла, а вдень — 12-14° тепла.

Погода у Львові та області

Львівський регіональний центр з гідрометеорології прогнозує у Львові та області 27 жовтня хмарну погоду з проясненнями та короткочасні дощі протягом дня.

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Вдень температура повітря становитиме 7-9° тепла.

«Останній тиждень жовтня принесе львів’янам та мешканцям Львівщини відчутне похолодання та дощі», — зазначають синоптики Укргідрометцентру.

Погода у Дніпрі та області

За прогнозом Гідрометеорологічного центру Дніпропетровської та Донецької областей, на Дніпропетровщині 27 жовтня очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с.

Уночі температура повітря в області становитиме 5-10° тепла, вдень — 12-17° тепла.

У Дніпрі вночі прогнозують 7-9° тепла, а вдень — 14-16° тепла.

Погода в Одесі та області

Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів прогнозує на Одещині 27 жовтня хмарну погоду з проясненнями. Очікується невеликий, місцями помірний дощ. Уночі та вранці подекуди можливий туман.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі становитиме 9-14° тепла, вдень — 14-19° тепла.

«На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м», — попереджають в Укргідрометцентрі.

В Одесі також прогнозують хмарну погоду з проясненнями та невеликий дощ. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Уночі температура повітря становитиме 12-14° тепла, вдень — 16-18° тепла.

Погода в Карпатах та на Прикарпатті

За загальним прогнозом Укргідрометцентру, в Ужгороді протягом дня утримається хмарна погода, без опадів.

Уночі температура повітря становитиме 3-7° тепла, вдень — 12-14° тепла.

Вітер слабкий, швидкістю 1,6-3,5 м/с. Відносна вологість повітря протягом доби коливатиметься в межах 55-95%.

У Карпатах буде значно прохолодніше: температура повітря і вночі, і вдень становитиме 0-5° тепла.

Нагадаємо, наприкінці жовтня в Україні ще зберігатиметься осіннє тепло, однак уже наступного тижня очікується поступове похолодання. За прогнозом керівника Черкаського гідрометцентру Віталія Постриганя, вдень температура повітря становитиме 12–17° тепла, а вночі — 6–11°. Також можливі невеликі дощі та тумани.

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