Погода в Україні 28 серпня: синоптикиня повідомила, якої температури очікувати

За словами синоптикині Діденко, антициклон Mareike у четвер зробить погоду в Україні сухою та сонячною.

Погода в Україні

Погода в Україні / © ТСН

У четвер, 28 серпня, в Україні буде комфортна погода, дощі не прогнозуються. Температура повітря почне підвищуватися.

Про це повідомляє синоптикиня Наталія Діденко.

Якою буде температура 28 серпня

Синоптикиня повідомила, що 28 серпня:

  • у більшості областей України протягом дня очікується +25+29 градусів;

  • на півдні та заході місцями до +30;

  • на Сумщині та Чернігівщині +20+23 градуси;

  • у Києві близько +25 градусів.

«Надалі в Україні стане ще тепліше, а впродовж п’ятниці, суботи та неділі, 29-31 серпня, практично повсюди очікується спека до +28+32 градусів, на півдні та сході в окремих районах до +32+34 градусів», — зазначила Діденко.

Також синоптикиня дала попередній прогноз на 1 вересня. Так, в Україні буде переважно сухо, лише на заході локальні короткі дощі. У північних та західних областях +26+29 градусів, у центрі та на півдні +28+33, на сході +32+35 градусів.

“Послаблення спеки, орієнтовно, передбачається з 4-го вересня, на півдні з 7-8 вересня”, — зауважила вона.

Діденко додала, що уточнення буде у щоденному прогнозі погоди.

Нагадаємо, 27 серпня в Україні зберігається тепла та переважно суха погода. Короткочасні хвилі прохолоди відступають, це дасть змогу літній температурі утримуватися на високому рівні.

За даними синоптиків, 27 серпня в більшості регіонів України очікується переважно суха та тепла погода. Опади малоймовірні. Лише на Чернігівщині місцями можливий короткочасний дощ.

Температура повітря вдень у північних областях прогнозується на рівні +19…+22°C, у центральних і південних регіонах — +22…+27°C

