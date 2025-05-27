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Погода в Україні 28 травня: синоптикиня попередила про дощі та сильний вітер на сході
Синоптикиня Діденко прогнозує дощі, прохолоду та сильний вітер. Дізнайтеся, чого очікувати мешканцям різних регіонів.
В Україні у середу, 27 травня, знову переважно дощі. Хіба що на сході без істотних опадів.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.
«Ми знаємо, що атмосфера поблажлива до нас і обов’язково ще всі лаятимуть спеку. А поки що — волога повітряна», — зазначила вона.
Температура повітря 28-го травня в Україні очікується в межах +18+24, на сході до +26, а на заході +16+20 градусів.
«Уважно! На сході України у середу очікується сильний південно-східний вітер!» — наголосила синоптикиня.
У Києві 28-го травня місцями дощ. Температура повітря протягом дня +18+20 градусів.
Нагадаємо, раніше заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук припустив, що ціна на фрукти в Україні підвищиться мінімум на 30 відсотків через несприятливі погодні умови.