Погода в Україні 28 травня: синоптикиня попередила про дощі та сильний вітер на сході

Погода на 28 травня

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В Україні у середу, 27 травня, знову переважно дощі. Хіба що на сході без істотних опадів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

«Ми знаємо, що атмосфера поблажлива до нас і обов’язково ще всі лаятимуть спеку. А поки що — волога повітряна», — зазначила вона.

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Температура повітря 28-го травня в Україні очікується в межах +18+24, на сході до +26, а на заході +16+20 градусів.

«Уважно! На сході України у середу очікується сильний південно-східний вітер!» — наголосила синоптикиня.

У Києві 28-го травня місцями дощ. Температура повітря протягом дня +18+20 градусів.

Нагадаємо, раніше заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук припустив, що ціна на фрукти в Україні підвищиться мінімум на 30 відсотків через несприятливі погодні умови.

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