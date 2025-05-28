Синоптикиня розповіла, якою буде погода в Україні 29 травня

В Україні очікуються дощі / © Pixabay

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Завтра, 29 травня, в Україні знову очікується нестійка весняна погода з періодичними дощами, які накриватимуть різні регіони країни.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

Найсильніші опади прогнозуються на заході, півночі та в центральних областях — місцями можливі зливи. У південних і східних регіонах дощі будуть менш інтенсивними й переважно локальними.

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Температура повітря теж демонструватиме суттєві відмінності залежно від регіону. Найпрохолодніше буде на заході — вдень там прогнозують +15…+19 градусів. У центральних та північних областях температура триматиметься в межах +19…+24 градуси, а на сході повітря прогріється до +23…+26 градусів. Ці показники — приємне міжсезоння, яке зовсім скоро зміниться літньою спекою.

У Києві також прогнозуються дощі та близько +20 градусів удень. Через вологу погоду містянам радять не забувати парасолі та одягатися по погоді. Сонце й хмари будуть змінювати одне одного, а тому футболка чи легкий плащ — завжди актуальний вибір.

На дорогах — підвищена вологість, тому водіям варто бути обережними, тримати дистанцію і не розганятись у зонах із калюжами, аби не створювати проблем пішоходам.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кінець травня не поспішає дарувати літню спеку. Синоптики прогнозують дощову та помірну погоду в Україні протягом тижня.

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