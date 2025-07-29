ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
244
Час на прочитання
2 хв

Погода в Україні 30 липня: синоптикиня попередила про різкий перепад температур і грози

Атмосферні фронти зумовлять локальні грозові дощі в північних і центральних областях України.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Гроза

Гроза / © Pixabay

В Україні 30 липня очікується різка зміна погоди: на півночі та в центрі пройдуть грозові дощі, температура повітря значно знизиться, а на сході та півдні ще збережеться спека.

Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

Вона розповіла, що атмосферні фронти зумовлять опади з грозами на північних регіонах, окрім Сумщини, та в центральних областях.

У західній Україні опади будуть малоймовірними, лише можливі поодинокі локальні дощі. У південних областях дощ з грозою очікується лише в нічний час на окремих територіях Одещини та Миколаївщини.

На сході країни збережеться суха та спекотна погода — температура підніметься до +30…+35 градусів, так само буде і на південному сході та в Дніпропетровській області.

В інших регіонах після проходження атмосферних фронтів повітря значно охолоне до +21…+26 градусів. Через перепади температури та атмосферного тиску очікується поривчастий північно-західний вітер, який може створити незручності.

У Києві завтра також очікується помітне зниження температури до +21…+23 градусів. Ввечері, близько 20-ї години, можливий дощ із грозою, хоча ймовірність опадів поступово зменшується. Повітря в столиці стане свіжим і навіть прохолодним.

Попри ці зміни, спека ще триватиме, особливо на півдні та сході, де температура знизиться до +28…+32 градусів. Лише Луганщина залишиться в зоні сильної спеки. Літо триває, тому рано говорити про повне завершення періоду спекотної погоди.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 30 липня в Україні очікуються грози з сильними дощами, градом і поривами вітру (шквалами) швидкістю 15-20 м/с у кількох областях — зокрема, у Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській і Дніпропетровській. При цьому західні та східні регіони негода оминатиме.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
244
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie