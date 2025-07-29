Погода в Україні 30 липня: синоптикиня попередила про різкий перепад температур і грози

Гроза / © Pixabay

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В Україні 30 липня очікується різка зміна погоди: на півночі та в центрі пройдуть грозові дощі, температура повітря значно знизиться, а на сході та півдні ще збережеться спека.

Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

Вона розповіла, що атмосферні фронти зумовлять опади з грозами на північних регіонах, окрім Сумщини, та в центральних областях.

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У західній Україні опади будуть малоймовірними, лише можливі поодинокі локальні дощі. У південних областях дощ з грозою очікується лише в нічний час на окремих територіях Одещини та Миколаївщини.

На сході країни збережеться суха та спекотна погода — температура підніметься до +30…+35 градусів, так само буде і на південному сході та в Дніпропетровській області.

В інших регіонах після проходження атмосферних фронтів повітря значно охолоне до +21…+26 градусів. Через перепади температури та атмосферного тиску очікується поривчастий північно-західний вітер, який може створити незручності.

У Києві завтра також очікується помітне зниження температури до +21…+23 градусів. Ввечері, близько 20-ї години, можливий дощ із грозою, хоча ймовірність опадів поступово зменшується. Повітря в столиці стане свіжим і навіть прохолодним.

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Попри ці зміни, спека ще триватиме, особливо на півдні та сході, де температура знизиться до +28…+32 градусів. Лише Луганщина залишиться в зоні сильної спеки. Літо триває, тому рано говорити про повне завершення періоду спекотної погоди.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 30 липня в Україні очікуються грози з сильними дощами, градом і поривами вітру (шквалами) швидкістю 15-20 м/с у кількох областях — зокрема, у Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській і Дніпропетровській. При цьому західні та східні регіони негода оминатиме.