Погода в Україні 7 січня: де чекати на значний сніг, а де на дощі та +11 градусів

Сніг та ожеледиця в Україні / © ТСН

Україну 7 січня накриє негода: західні регіони засипле снігом, тоді як на півдні пануватиме весняне тепло до +11°C. Синоптики попереджають про ожеледицю та густі тумани в низці областей.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Протягом 7 січня по всій країні переважатиме хмарна погода.

У західних регіонах очікується сніг: від помірного до значного на Закарпатті та на Прикарпатті. Температура повітря вдень становитиме -2…-7°C.

У більшості північних областей, а також на Вінниччині прогнозується мокрий сніг, місцями з дощем. Подекуди можливі ожеледь і налипання мокрого снігу. Температурні показники коливатимуться в межах 0…-5°C.

На решті території вдень очікуються помірні дощі. Температура повітря — від 0 до +5°C, у південних областях — +3…+8°C, а в Криму вдень повітря прогріється до +11°C.

У низці областей, зокрема Одеській, Вінницькій, Черкаській, Київській, Чернігівській та Полтавській, спостерігатиметься туман. У західних, північних і Вінницькій областях на дорогах можливе утворення ожеледиці.

Вітер переважно північно-східний, на сході та південному сході країни — південний, швидкістю 5 — 10 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 7 січня / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, від 8 до 11 січня в Україні очікується різке погіршення погоди через активний циклон та арктичне повітря. У західних, північних і центральних областях пройдуть сильні снігопади (до 25 см снігу), хуртовини з вітром до 18 м/с та ожеледиця, що може порушити роботу комунальних служб і транспорту.