ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
338
Час на прочитання
1 хв

Погода в Україні 7 січня: де чекати на значний сніг, а де на дощі та +11 градусів

Температурний контраст між українськими регіонами сягне 18 градусів — від морозів на заході до тепла в Криму.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Сніг та ожеледиця в Україні

Сніг та ожеледиця в Україні / © ТСН

Україну 7 січня накриє негода: західні регіони засипле снігом, тоді як на півдні пануватиме весняне тепло до +11°C. Синоптики попереджають про ожеледицю та густі тумани в низці областей.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Протягом 7 січня по всій країні переважатиме хмарна погода.

У західних регіонах очікується сніг: від помірного до значного на Закарпатті та на Прикарпатті. Температура повітря вдень становитиме -2…-7°C.

У більшості північних областей, а також на Вінниччині прогнозується мокрий сніг, місцями з дощем. Подекуди можливі ожеледь і налипання мокрого снігу. Температурні показники коливатимуться в межах 0…-5°C.

На решті території вдень очікуються помірні дощі. Температура повітря — від 0 до +5°C, у південних областях — +3…+8°C, а в Криму вдень повітря прогріється до +11°C.

У низці областей, зокрема Одеській, Вінницькій, Черкаській, Київській, Чернігівській та Полтавській, спостерігатиметься туман. У західних, північних і Вінницькій областях на дорогах можливе утворення ожеледиці.

Вітер переважно північно-східний, на сході та південному сході країни — південний, швидкістю 5 — 10 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 7 січня / © Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на 7 січня / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, від 8 до 11 січня в Україні очікується різке погіршення погоди через активний циклон та арктичне повітря. У західних, північних і центральних областях пройдуть сильні снігопади (до 25 см снігу), хуртовини з вітром до 18 м/с та ожеледиця, що може порушити роботу комунальних служб і транспорту.

Дата публікації
Кількість переглядів
338
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie