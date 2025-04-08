Погода в Україні 8 квітня: очікуються холоднеча та сильний вітер

Вітер / © Associated Press

Реклама

Погода в Україні 8 квітня буде холодною з температурою повітря від +2 до +9 градусів. Також можливі пориви вітру.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

В Україні 8 квітня переважатиме холодна повітряна маса. Якщо напередодні було ще порівняно тепло на сході та південному сході, то вже цього дня похолоднішає і там.

Реклама

Так, температура повітря вдень очікується на рівні +2+5 градусів, у південній частині — +5+9 градусів.

Вітер буде північно-західного напрямку, 7-12 м/с, місцями можливі пориви 15-20 м/с.

«Тобто, відчуття холоду буде сильнішим, аніж на термометрах та в гаджетах — одягайтеся тепло!» — застерегла Діденко.

Погода у Києві: денна температура повітря становитиме +1+3 градуси. Є ймовірність невеликого снігу. У столиці очікується рвучкий некомфортний північно-західний вітер із поривами до 12-14 м/с.

Синоптикиня зазначила, що потепління очікується від Вербної неділі, 13 квітня.

До слова, народний синоптик Станіслав Щедрін прогнозує, що погода в Україні на Великдень буде досить комфортною, хоча з певними нюансами.