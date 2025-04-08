- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 178
- Час на прочитання
- 1 хв
Погода в Україні 8 квітня: очікуються холоднеча та сильний вітер
Україну 8 квітня охопить хвиля холоду — температура вдень не перевищить +9 градусів.
Погода в Україні 8 квітня буде холодною з температурою повітря від +2 до +9 градусів. Також можливі пориви вітру.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
В Україні 8 квітня переважатиме холодна повітряна маса. Якщо напередодні було ще порівняно тепло на сході та південному сході, то вже цього дня похолоднішає і там.
Так, температура повітря вдень очікується на рівні +2+5 градусів, у південній частині — +5+9 градусів.
Вітер буде північно-західного напрямку, 7-12 м/с, місцями можливі пориви 15-20 м/с.
«Тобто, відчуття холоду буде сильнішим, аніж на термометрах та в гаджетах — одягайтеся тепло!» — застерегла Діденко.
Погода у Києві: денна температура повітря становитиме +1+3 градуси. Є ймовірність невеликого снігу. У столиці очікується рвучкий некомфортний північно-західний вітер із поривами до 12-14 м/с.
Синоптикиня зазначила, що потепління очікується від Вербної неділі, 13 квітня.
До слова, народний синоптик Станіслав Щедрін прогнозує, що погода в Україні на Великдень буде досить комфортною, хоча з певними нюансами.