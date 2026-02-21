ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
508
1 хв

Погода в Україні: де сьогодні вдарять морози до -20

У суботу, за прогнозом синоптиків, буде холодно. На дорогах — ожеледиця.

Анастасія Павленко
Сьогодні буде холодно

Сьогодні буде холодно / © unsplash.com

Сьогодні, 21 лютого, в Україні хмарно, в деяких областях сніг, ожеледь.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

«Без опадів, лише на сході та південному сході країни вночі сніг. У північній частині вночі та вранці подекуди туман, на дорогах країни, крім крім південного сходу, місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с (на півдні країни північно-східний, 7-12 м/с)», — йдеться у повідомленні.

Температура вночі -13…-18°С, на півночі місцями -20°С, вдень -2…-9°С. На Закарпатті, півдні та південному сході країни вночі -5…-11°С, вдень від -2°С до +3°С (в Криму вночі близько 0°С, вдень +3…+8°С тепла).

Погода у Києві та області

У Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці по області подекуди туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура по Київській області вночі -13…-18°С морозу, місцями 20°С. Вдень 3-8°С морозу, у столиці вночі -13…-15°С, вдень -3…-5°С.

508
