Погода в Україні готує сюрприз: де вдарить спека до +30, а куди прийдуть грози

Фото ілюстративне / © unsplash.com

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У четвер, 10 вересня, в більшості областей України пануватиме літнє тепло із температурою повітря до +30 градусів, проте у західних регіонах будуть дощі з грозами.

Детальний прогноз погоди — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Погода в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує суху та спекотну погоду в Україні 10 вересня. За її словами максимальна температура повітря становитиме до +30 градусів тепла.

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«Проте наближення холодного атмосферного фронту із заходу Європи спричинить невелике похолодання у західних областях України. Завтра тут очікується + 17 + 22. Лише у Чернівецькій області ще побуде літо, до +28», — попереджає синоптикиня.

Як зазначає Діденко, 10 вересня в Україні утримається високий атмосферний тиск. Опадів не передбачається, лише в західних областях зниження тиску принесе невеликі дощі.

10 вересня в Україні утримається високий атмосферний тиск / © pexels.com

Водночас вона зауважує, що у Києві очікується сонячний та найспекотніший день осені з температурою повітря до +28…+30 градусів тепла. Опади малоймовірні, проте надвечір у столиці можливий невеликий дощ. Надалі температура повітря в Києві почне знижуватися, хоча до справжніх холодів ще далеко.

В Українському гідрометцентрі прогнозують по країні 10 вересня мінливу хмарність, переважно без опадів. Лише в західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень ймовірні короткочасні дощі, місцями грози.

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Вітер дутиме переважно південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с, вдень в більшості західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями будуть пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +11 до +16 градусів тепла, у східних областях очікується від +5 до +10 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до +24…+29 градусів тепла, у західних областях стовпчики термометрів покажуть від +18 до +23 градусів тепла.

Погода в Україні 10 вересня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 10 вересня буде хмарна погода із проясненнями та без опадів, прогнозують синоптики. Вітер дутиме південно-західний та зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +11 до +16 градусів тепла, вдень очікується від +24 до +29 градусів тепла.

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У Києві вночі буде близько +15 градусів, вдень очікується від +25 до +27 градусів тепла.

Погода у Львові

На Львівщині 10 вересня погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону над країнами Балтики. У регіоні очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, проте вранці та вдень ймовірні короткочасні дощ, місцями із грозами.

Вітер буде північно-західний з переходом на західний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі по області коливатиметься від +12 до +17 градусів тепла, вдень від +18 до +23 градусів тепла.

У Львові температура повітря вночі становитиме від +13 до +15 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +20 до +22 градусів тепла.

Водночас метеорологи застерігають: 10 вересня у регіоні зберігатиметься висока (4-й клас), місцями надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека.

«Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)», — попереджають синоптики.

Погода в Одесі

На Одещині 10 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики істотних опадів не передбачають. Вітер дутиме південний та зі швидкістю 6-11 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +28 градусів тепла.

В Одесі температура повітря вночі становитиме від +16 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +25 градусів тепла.

Температура морської води буде в межах +20…+21 градуса тепла. Водночас жителів регіону застерігають: на автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість становитиме 1-2 км.

Погода у Харкові

На Харківщині 10 вересня буде невелика хмарність та без опадів. Вітер дутиме південно-західний та зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі по області коливатиметься від +8 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +25 до +30 градусів тепла.

У Харкові температура повітря вночі становитиме від +11 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +27 до +29 градусів тепла.

Погода в Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 10 вересня буде ясно та без опадів. Вітер буде південно-західний та дутиме зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря по області становитиме:

вночі від +9 до +14 градусів тепла;

вдень від +25 до +30 градусів тепла.

У місті Дніпро очікується:

вночі від +12 до +14 градусів тепла;

вдень від +27 до +29 градусів вище нуля.

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