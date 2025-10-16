Погода в Україні готує "сюрприз" на вихідні: подробиці від Діденко

Погода в Україні / © ТСН

Після комфортного осіннього тепла, яке ще потішить українців найближчими днями, погода готує різкий і неприємний «сюрприз». Вже цієї неділі в Україну увірветься арктичний холод, який принесе з собою не лише дощі та сильний вітер, а й перший мокрий сніг.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

За прогнозом синоптикині, п’ятниця, 17 жовтня, ще буде досить теплою та переважно сухою. У Києві стовпчики термометрів покажуть комфортні +12…+13 градусів. Проте вже в суботу, 18 жовтня, ситуація почне змінюватися.

Атмосферні фронти з північного заходу Європи принесуть в Україну дощі, посилиться вітер, а на заході країни температура повітря почне поступово знижуватися. У столиці в цей день ще буде тепло, до +14, але вже з опадами.

Основний удар негоди припаде на неділю, 19 жовтня. В цей день очікується відчутне й різке похолодання, яке охопить практично всю територію України.

«Денна температура повітря знизиться до +4…+8 градусів!» — попереджає Наталка Діденко.

У Києві буде ще холодніше — вдень температура обвалиться до, +4 градусів. Через такий різкий стрибок температури дощ, який також очікується в неділю, з високою ймовірністю переходитиме у мокрий сніг.

Діденко окремо звернулася до водіїв із наполегливою рекомендацією не зволікати зі зміною літньої гуми на зимову. Також синоптикиня попередила людей, чутливих до змін погоди.

«Дорогі метеопати! Зміна погоди очікується відчутною та різкою, здоров’я може трохи давати збій. Не хвилюйтеся, подбайте про профілактику», — зазначила вона.

За попередніми прогнозами, потепління варто очікувати орієнтовно з 22 жовтня.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич, в жовтні на Україну чекають дві хвилі сильного похолодання. Першу розпочалася 14 жовтня на тлі проходження холодного фронту з північного заходу. У більшості областей вночі температура знизиться до +2-8°С, вдень обіцяють від +6°С до +13°.