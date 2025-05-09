Погода в Україні кардинально погіршиться: де очікувати похолодання 10-11 травня

Погода зіпсується / © Unsplash

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В Україні 10 та 11 травня будуть дощовими та прохолодними.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Атмосферні фронти зумовлять опади різної інтенсивності, а на Луганщині та Донеччині 10-11 травня переважно буде сухо. У суботу більша частина півдня України також — без істотних опадів», — зазначила вона.

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У суботу, 10 травня, прохолода накриє західні області, вдень +7+12 градусів, пройдуть дощі. На решті території України +11+15, на півдні +14+17 градусів.

У неділю, 11 травня, майже повсюди в Україні очікується холодна погода з денною температурою повітря +9+14 градусів, на півдні +13+17 градусів.

У нічні години є ймовірність заморозків на ґрунті.

Погода у Києві

У столиці в суботу пройде невеликий дощ, часом прояснення. Максимально очікується +13 градусів.

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У неділю дощити буде майже весь день. Максимально очікується +11 градусів.

Раніше синоптик повідомив, що тепло до України повернеться після 17 травня. До того часу переважатиме прохолодна та дощова погода.