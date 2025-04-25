ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
83
Час на прочитання
2 хв

Погода в Україні: кінець тижня підготував нові сюрпризи

Другий місяць весни здивує погодними гойдалками.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Погода зміниться

Погода зміниться / © pixabay.com

Синоптики попередили українців про нові перепади температури.

Чого очікувати у п’ятницю, 25 квітня, а також у кінці тижня — дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

Ще у п’ятницю погода потішить українців теплом. Хоча синоптики й прогнозують, що 25 квітня вдень на більшій частині території країни пройдуть невеликі, подекуди помірні короткочасні дощі у супроводі гроз.

Вітер переважатиме південно-східний, 5 — 10 м/с, при грозах місцями посилюватиметься до 15 — 17 м/с. Та попри усі ці погодні «нюанси», температура повітря вдень становитиме +23…+28 °С. У західних, південно-східних областях та Криму +13…+18 °С.

Синоптикиня Наталя Діденко прогнозує, що у Києві 25 квітня переважатиме суха погода з температурою повітря до +22+24 градусів. Проте в другій половині дня чи вже навіть надвечір у столиці є ймовірність грозового дощу.

Але вже після п’ятниці погода кардинально зміниться, про це повідомила і представниця «Укргідрометцентру» Наталія Птуха. В інтерв’ю «24 Каналу» вона розповіла, що 25 квітня погода буде досить різноманітна. Власне від 25 квітня і до 27 квітня вже на більшій частині території України пройдуть короткочасні дощі, подекуди грози.

А ось 26 — 27 квітня очікуємо ще й зниження температури. Птуха зазначила, що «чекаємо на поступове зниження температури на 5-10 градусів нижче у порівнянні з тою градацією, яка є тепер».

Водночас нічні заморозки «Укргідрометцентр» не прогнозує, але спостерігатиме.

Метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує, що у суботу, 26 квітня, під впливом циклонічної діяльності по всій Україні очікується нестійка та прохолодна погода. Пройдуть дощі, вдень місцями на Лівобережжі значні. В окремих пунктах можливі грози, град та шквали 15 — 20 м/с. Вітер південний із переходом на західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря в західних областях протягом доби очікується в межах +4…+11 °С, на решті території країни вночі +8…+13 °С, вдень +13…+18 °С.

А в неділю, 27 квітня, вночі у північних та східних областях пройдуть дощі, в решті регіонів без істотних опадів. Вдень також у більшості областей буде сухо. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с, у північних, центральних та західних областях місцями можливі пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °С, у західній частині на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-3 °С, вдень +6…+12 °С, на південному сході України +13…+18 °С.

Про те, що в неділю всю Україну охопить низька температура повітря, говорить і синоптикиня Наталя Діденко. Вдень за її прогнозом очікується +10+17 градусів. У нічні години 27 та 28 квітня на заході, півночі та в центрі є ймовірність заморозків.

У суботу в Києві вночі та вранці дощ із грозою, а вдень 26 квітня — різке зниження температури повітря до +14 градусів.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
83
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie