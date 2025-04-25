Погода в Україні: кінець тижня підготував нові сюрпризи

Погода зміниться / © pixabay.com

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Синоптики попередили українців про нові перепади температури.

Чого очікувати у п’ятницю, 25 квітня, а також у кінці тижня — дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

Ще у п’ятницю погода потішить українців теплом. Хоча синоптики й прогнозують, що 25 квітня вдень на більшій частині території країни пройдуть невеликі, подекуди помірні короткочасні дощі у супроводі гроз.

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Вітер переважатиме південно-східний, 5 — 10 м/с, при грозах місцями посилюватиметься до 15 — 17 м/с. Та попри усі ці погодні «нюанси», температура повітря вдень становитиме +23…+28 °С. У західних, південно-східних областях та Криму +13…+18 °С.

Синоптикиня Наталя Діденко прогнозує, що у Києві 25 квітня переважатиме суха погода з температурою повітря до +22+24 градусів. Проте в другій половині дня чи вже навіть надвечір у столиці є ймовірність грозового дощу.

Але вже після п’ятниці погода кардинально зміниться, про це повідомила і представниця «Укргідрометцентру» Наталія Птуха. В інтерв’ю «24 Каналу» вона розповіла, що 25 квітня погода буде досить різноманітна. Власне від 25 квітня і до 27 квітня вже на більшій частині території України пройдуть короткочасні дощі, подекуди грози.

А ось 26 — 27 квітня очікуємо ще й зниження температури. Птуха зазначила, що «чекаємо на поступове зниження температури на 5-10 градусів нижче у порівнянні з тою градацією, яка є тепер».

Водночас нічні заморозки «Укргідрометцентр» не прогнозує, але спостерігатиме.

Метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує, що у суботу, 26 квітня, під впливом циклонічної діяльності по всій Україні очікується нестійка та прохолодна погода. Пройдуть дощі, вдень місцями на Лівобережжі значні. В окремих пунктах можливі грози, град та шквали 15 — 20 м/с. Вітер південний із переходом на західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря в західних областях протягом доби очікується в межах +4…+11 °С, на решті території країни вночі +8…+13 °С, вдень +13…+18 °С.

А в неділю, 27 квітня, вночі у північних та східних областях пройдуть дощі, в решті регіонів без істотних опадів. Вдень також у більшості областей буде сухо. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с, у північних, центральних та західних областях місцями можливі пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °С, у західній частині на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-3 °С, вдень +6…+12 °С, на південному сході України +13…+18 °С.

Про те, що в неділю всю Україну охопить низька температура повітря, говорить і синоптикиня Наталя Діденко. Вдень за її прогнозом очікується +10+17 градусів. У нічні години 27 та 28 квітня на заході, півночі та в центрі є ймовірність заморозків.

У суботу в Києві вночі та вранці дощ із грозою, а вдень 26 квітня — різке зниження температури повітря до +14 градусів.