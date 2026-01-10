Погода в Україні: морози триватимуть, але є добрі новини щодо потепління

Погода / © iStock

В Україні найближчої доби збережеться морозна погода з температурою до -18 градусів уночі, сильним вітром та опадами в окремих регіонах, однак із 15 січня синоптики прогнозують поступове потепління.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

За її прогнозом, у ніч на 11 січня температура повітря в Україні становитиме від -7 до -14 градусів, на півночі місцями очікується до -14…-18 градусів морозу. Водночас на сході та південному сході буде значно тепліше — від 0 до +3 градусів.

У денні години в неділю температура коливатиметься в межах -5…-12 градусів, тоді як у східних областях повітря прогріється до 0…+5 градусів.

Опади у вигляді снігу прогнозуються в західних регіонах. На сході та південному сході очікуються сніг, мокрий сніг і місцями дощ — там впливатиме черговий південний циклон. На більшій частині території країни істотних опадів не передбачається.

Вітер буде переважно північного та північно-західного напрямку. У західних областях він буде рвучким і в поєднанні зі снігом спричинятиме хуртовини. На сході та північному сході можливі сильні пориви вітру до 15–20 м/с. В інших регіонах вітер очікується помірний.

Синоптикиня також попередила про збереження ожеледиці. Зокрема, ожеледь прогнозується на південному сході країни та в Дніпропетровській області. Крім того, вночі та вранці 11 січня очікується активізація магнітних бур.

У Києві 11 січня істотних опадів не передбачається, однак на дорогах буде ожеледиця. Температура повітря вночі становитиме близько -16 градусів, при проясненнях — до -18, удень — -10…-12 градусів.

За попередніми прогнозами, морози триватимуть ще кілька днів, однак із 15 січня в більшості регіонів України очікується послаблення холодів. У денні години 16–17 січня можливе потепління до відлиги. Водночас синоптики наголошують, що це потепління не буде остаточним, адже зима ще в середині свого сезону.

