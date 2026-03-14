Погода в Україні на 14-15 березня: синоптики розповіли, де буде "мінус"
Вихідними, 14 і 15 березня, погода в Україні почне поступово змінюватися.
У наступні дві доби погодні умови в нашій країні продовжить визначати малорухлива атмосферна система високого тиску (антициклон). Тому у всіх регіонах очікується помірно тепла погода з нічними заморозками та переважно малохмарним небом.
Про це повідомив «Укргідрометцентр».
Субота, 14 березня
За даними синоптиків у суботу, 14 березня, в Україні малохмарно та без опадів.
Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с.
Температура повітря вдень від +8 до +13, на крайньому заході прогріє до +17 градусів.
У Києві сьогодні без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Вдень у столиці +11…+13 градусів.
Неділя, 15 березня
У західних областях температура повітря в нічний час прогнозується в діапазоні -2…+3 °С, вдень +10…+15 °С.
У північних регіонах країни переважатиме суха та малохмарна погода, без опадів. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -3…+2 °С, вдень +8…+13 °С.
У центральній частині України утримається малохмарна погода, без опадів. Вітер східного напрямку, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2…+3 °С, вдень +9…+14 °С.
У південних регіонах збережеться антициклональний характер погоди, без опадів. Температура повітря в нічний час очікується в межах -1…+4 °С, вдень +8…+13 °С.
У східній частині України утримається погода без опадів. Вітер східного напрямку, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -3…+2 °С, вдень +8…+13 °С.
Раніше ми писали про те, що сонячна погода принесла до України нову небезпеку. Фахівці попереджають про небезпечні метеорологічні явища: в Україні зростає вірогідність пожеж.