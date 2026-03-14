ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
55
Час на прочитання
2 хв

Погода в Україні на 14-15 березня: синоптики розповіли, де буде "мінус"

Вихідними, 14 і 15 березня, погода в Україні почне поступово змінюватися.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
До України йде похолодання

© pexels.com

У наступні дві доби погодні умови в нашій країні продовжить визначати малорухлива атмосферна система високого тиску (антициклон). Тому у всіх регіонах очікується помірно тепла погода з нічними заморозками та переважно малохмарним небом.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

Субота, 14 березня

За даними синоптиків у суботу, 14 березня, в Україні малохмарно та без опадів.

Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вдень від +8 до +13, на крайньому заході прогріє до +17 градусів.

У Києві сьогодні без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Вдень у столиці +11…+13 градусів.

Неділя, 15 березня

У західних областях температура повітря в нічний час прогнозується в діапазоні -2…+3 °С, вдень +10…+15 °С.

У північних регіонах країни переважатиме суха та малохмарна погода, без опадів. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -3…+2 °С, вдень +8…+13 °С.

У центральній частині України утримається малохмарна погода, без опадів. Вітер східного напрямку, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2…+3 °С, вдень +9…+14 °С.

У південних регіонах збережеться антициклональний характер погоди, без опадів. Температура повітря в нічний час очікується в межах -1…+4 °С, вдень +8…+13 °С.

У східній частині України утримається погода без опадів. Вітер східного напрямку, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -3…+2 °С, вдень +8…+13 °С.

Раніше ми писали про те, що сонячна погода принесла до України нову небезпеку. Фахівці попереджають про небезпечні метеорологічні явища: в Україні зростає вірогідність пожеж.

Дата публікації
Кількість переглядів
55
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie