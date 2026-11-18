Осіннє листя / фото ілюстративне / © pexels.com

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У середу, 18 листопада, в Україні утримається нетипово тепла, але хмарна й вітряна погода з періодичними дощами та туманами, яку принесуть атлантичні циклони.

За словами керівника Черкаського гідрометцентру Віталія Постриганя, найближчим часом погоду в Україні визначатимуть атлантичні циклони, які принесуть хмарність, тумани та періодичні дощі.

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Як повідомляє синоптик, стовпчики термометрів вночі показуватимуть +2…+7 градусів тепла, а вдень підніматимуться до +7…+12. Синоптик зазначає, що попри те, що середньодобові показники перевищуватимуть кліматичну норму на +5…+6 і відповідатимуть радше жовтню, затишної погоди не буде: рвучкий вітер та висока вологість посилюватимуть відчуття холоду, нагадуючи, що надворі все ж листопад.

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За даними Українського гідрометеорологічного центру, 18 листопада погоду в Україні зумовлюватиме атмосферний фронт.

«З південних напрямків продовжуватиме надходити тепле вологе повітря, спричиняючи й відповідну температуру, приємну як для цієї пори», — повідомляють метеорологи.

Загалом по країні буде хмарно. Очікуються помірні, в Карпатах і на Закарпатті вночі значні дощі, в Карпатах з мокрим снігом. у більшості південних областей вночі без істотних опадів.

Вітер дутиме переважно південний та зі швидкістю 7-12 м/с, в Карпатах, вдень і на сході та південному сході країни ймовірні пориви до 15-20 м/с.

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Температура вдень очікується від +8 до +13 градусів вище нуля, у північно-східній частині країни буде дещо холодніше — до +5…+10 градусів тепла.

Погода в Україні 18 листопада / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих містах України 18 листопада.

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