Погода в Україні 20 серпня: де буде до +30 градусів

Погода в Україні 20 серпня буде сухою, але дещо хмарною. Найвища температура повітря у +30 градусів прогнозується на півдні та південному сході країни.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

20 серпня в Україні очікується невелика хмарність, але минеться без опадів.

Вітер буде переважно південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Денна температура повітря очікується на рівні +22+27 градусів, а на півдні та південному сході країни — до +30 градусів.

Погода у Києві

Погода у Києві та області також буде з невеликою хмарністю. Без дощів.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря в Київській області вдень становитиме +22+27 градусів; а у столиці вдень буде +24+26 градусів.

Нагадаємо, згідно з прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, 21 серпня в Україні переважатиме спокійна та суха погода. Водночас у західних областях очікуються дощі з грозами, місцями можливі сильні зливи та шквали 15-20 м/с. Денна температура повітря в Україні становитиме в середньому +28 +33 градуси.