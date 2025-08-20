ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
81
Час на прочитання
1 хв

Погода в Україні 20 серпня: де буде до +30 градусів

На більшій частині території України 20 серпня буде сухо та помірно тепло.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Спека

Спека / © ТСН

Погода в Україні 20 серпня буде сухою, але дещо хмарною. Найвища температура повітря у +30 градусів прогнозується на півдні та південному сході країни.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

20 серпня в Україні очікується невелика хмарність, але минеться без опадів.

Вітер буде переважно південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Денна температура повітря очікується на рівні +22+27 градусів, а на півдні та південному сході країни — до +30 градусів.

Погода у Києві

Погода у Києві та області також буде з невеликою хмарністю. Без дощів.
Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря в Київській області вдень становитиме +22+27 градусів; а у столиці вдень буде +24+26 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 20 серпня / © Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на 20 серпня / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, згідно з прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, 21 серпня в Україні переважатиме спокійна та суха погода. Водночас у західних областях очікуються дощі з грозами, місцями можливі сильні зливи та шквали 15-20 м/с. Денна температура повітря в Україні становитиме в середньому +28 +33 градуси.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie