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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Погода в Україні 29 липня: які області накриє грозами та де очікувати спеку

29 липня циклон принесе дощі, грози і шквали в західні та північні області України.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Прогноз погоди

Прогноз погоди / © ТСН.ua

В Україні 29 липня очікується нестійка погода через вплив атмосферних фронтів та великої області низького тиску (циклону). Опади прогнозують у західних областях, місцями на півночі, а також у Черкаській, Вінницькій, Кропивницькій та Одеській областях. Там можливі дощі з грозами.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

На решті території, зокрема на півдні, сході, Полтавщині, Сумщині та Дніпропетровщині, погода залишиться переважно сухою. Температура повітря в більшості регіонів триматиметься на високому рівні: на півдні — +32…+36 градусів, на сході — +30…+34, на півночі — +28…+32, у центральній частині — +32…+36, проте на Вінниччині очікується прохолодніше +25…+28 градусів. У західних областях температура буде значно нижчою — +18…+23, місцями до +16…+18 градусів.

Синоптикиня попереджає про можливі сильні грози, град і шквали, що можуть супроводжуватися небезпечними погодними явищами через різкі температурні контрасти. Особливу увагу варто звернути людям із бронхо-легеневими захворюваннями, адже у Києві очікуються місцями дощі, грози і висока вологість, що може спричинити фізичний дискомфорт.

Після 29 липня температура дещо знизиться, особливо 30-31 липня, але південь і схід країни залишаться під впливом спеки. Імовірне послаблення спеки в цих регіонах прогнозують лише на початок серпня — 8-9 числа.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, 28 липня, в Україні очікується хмарна погода. Водночас у деяких областях пройдуть сильні дощі. За даними синоптиків, у західних, Житомирській та Вінницькій областях хмарно. Прогнозують опади з грозами. Температура вдень становитиме +23…28°С.

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