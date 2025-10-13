ТСН у соціальних мережах

Погода в Україні на тиждень: де очікуються перші заморозки та мокрий сніг

Цього тижня температура знизиться, особливо вночі, у Карпатах можливий мокрий сніг.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Осіння погода

Осіння погода / © iStock

Найближчими днями на погодні умови в Україні впливатиме прохолодна повітряна маса, яка надходитиме із заходу та північного заходу. Атмосферний тиск поступово зростатиме, тож небо стане більш ясним, а опадів поменшає.

Про це повідомив синоптик Українського гідрометцентру Іван Семиліт в коментарі РБК-Україна.

Менше дощів, місцями — мокрий сніг

За словами метеоролога, протягом найближчих трьох діб спостерігатиметься поступове підвищення атмосферного тиску, через що кількість дощів зменшиться.

«Проте завтра (14 жовтня. — Ред.) вдень у більшості областей (крім південного сходу) ще чекаємо місцями невеликий дощ», — зазначив Семиліт.

Упродовж 15–16 жовтня у північних і північно-східних регіонах місцями можливі невеликі опади, подекуди — навіть мокрий сніг.

«Він (мокрий сніг. — Ред.) очікується місцями. Тобто це явище буде на 30% (або й менше) прогнозованої території. Не повсюди. Він буде мокрий, тож якщо ми будемо спати, то, можна сказати, його і не побачимо», — пояснив синоптик.

За словами експерта, прохолодна повітряна маса надходитиме з північного заходу зі швидкістю вітру 5–12 м/с, що зумовить зниження температури та сухішу погоду.

Як повідомив Іван Семиліт, у нічні години температура повітря в середньому триматиметься на рівні +1…+7°C.
На півдні, у центрі, на сході та в Сумській області можливі заморозки на поверхні ґрунту — від 0 до — 33°C.

«Це зумовлено тим, що тиск буде підійматися і разом із цим кількість хмар буде зменшуватись. Через що буде в нас більш інтенсивне вихолодження приземного шару повітря в нічні години. Через що очікуємо такі ось явища, як заморозки», — зазначив синоптик.

Удень прогнозується +5…+12°C, а на півдні та південному сході температура може сягнути +15°C.

«Це, знову ж таки, буде зумовлено тим, що буде менше хмар і буде трішки краще в денні години сонце прогрівати приземний шар. Тобто буде трішечки тепліше на південному сході та на півдні», — додав Семиліт.

Найхолодніше — у Карпатах

Найнижчі температури очікуються у гірських районах західної України.

«Це зумовлено вже більше рельєфом, оскільки там із висотою зменшується температура», — пояснив представник Укргідрометцентру.

Вдень у Карпатах буде лише +1…+5°C, а вночі температура може знижуватись до — 55°C.
Загалом по країні переважатимуть температури в межах +7…+12°C, лише на півдні буде тепліше.

У деяких регіонах у понеділок ще можливі пориви вітру, проте вже з вівторка-середи (15 жовтня) очікується спокійніша погода.

«Вітер буде переважно північно-західний, зі швидкістю 5–10 м/с. Тобто такий, помірний», — повідомив Семиліт.

У четвер, 17 жовтня, вітер змінить напрямок на західний, але залишатиметься слабким.

«Тобто таких великих поривів вітру (як подекуди зараз. — Ред.) не очікуємо», — уточнив синоптик.

За словами представника Гідрометцентру, наприкінці тижня суттєвих змін у погоді не прогнозується.

«Здебільшого можемо сказати, що кількість опадів зменшиться», — підкреслив Семиліт.

У п’ятницю, 17 жовтня, в Україні переважатиме суха погода, а вже в суботу, 18 жовтня, можливі невеликі дощі: уночі — на північному заході, вдень — у більшості областей, крім південного сходу. У Карпатах можливий мокрий сніг.

«Тобто ось так буде трішки змінюватись синоптична ситуація», — додав синоптик.

Температура повітря в кінці тижня коливатиметься в межах: вночі — +2…+8°C, вдень — +8…+14°C, на півдні країни — до +17°C.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що якою буде погода в Україні та чи очікується ще потепління.

