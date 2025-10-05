Погода в Україні на тиждень: коли буде потепління

Погода 6–12 жовтня / © ТСН

Наступний тиждень (6–12 жовтня) в Україні обіцяє бути з контрастною погодою — від дощів і прохолоди на заході до помірного тепла й сонця на півдні. Температурні показники залишатимуться комфортними, хоча атмосферні фронти принесуть опади й тумани.

Про це йдеться у прогнозі синоптика Ігоря Кібальчича.

Понеділок, 6 жовтня

Вночі істотних опадів не очікується, вдень місцями невеликі дощі, у Карпатах — із мокрим снігом. Місцями можливий туман.

Температура: вночі +3…+8 °С, вдень +10…+15 °С;

на півдні та сході +13…+18 °С, у Криму — до +22 °С.

Вівторок, 7 жовтня

Дощі пройдуть у західних областях та на Одещині, подекуди — у центрі країни. На решті території — сухо.

Температура: на заході +3…+8 °С вночі, +9…+14 °С вдень;

в інших регіонах +8…+13 °С вночі, +14…+19 °С вдень, на півдні до +22 °С.

Середа, 8 жовтня

Дощі очікуються на півдні, особливо в Одеській області, місцями сильні. На решті території — сухо.

Температура: у західних регіонах +3…+8 °С вночі, +11…+16 °С вдень;

у центрі та на сході +15…+20 °С, місцями до +23 °С.

Четвер, 9 жовтня

Циклон із Чорного моря принесе дощі у більшість центральних, східних і південних регіонів, подекуди грози.

Температура: вночі +9…+14 °С, на заході +3…+8 °С;

вдень +11…+17 °С.

П’ятниця, 10 жовтня

Дощі триматимуться на Лівобережжі, вдень поступово зникнуть по всій країні.

Температура: вночі +7…+12 °С;

вдень +12…+17 °С.

Субота, 11 жовтня

Антициклон принесе ясну погоду без опадів.

Температура: вночі +6…+11 °С;

вдень +13…+18 °С.

Неділя, 12 жовтня

Сонячно, сухо, подекуди ранкові тумани.

Температура: вночі +5…+10 °С;

вдень +14…+19 °С.

Загалом тиждень обіцяє бути комфортним: після середини жовтня в Україну прийде стабільне потепління й більше сонячних днів.

Нагадаємо, за прогнозом відомої синоптикині Наталії Птухи, жовтень в Україні виявиться похмурим, проте температурні показники залишаться в межах норми.