- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 122
- Час на прочитання
- 2 хв
Погода в Україні на тиждень: коли буде потепління
Погода в Україні 6–12 жовтня обіцяє бути дощовою, проте осіннє тепло повернеться.
Наступний тиждень (6–12 жовтня) в Україні обіцяє бути з контрастною погодою — від дощів і прохолоди на заході до помірного тепла й сонця на півдні. Температурні показники залишатимуться комфортними, хоча атмосферні фронти принесуть опади й тумани.
Про це йдеться у прогнозі синоптика Ігоря Кібальчича.
Понеділок, 6 жовтня
Вночі істотних опадів не очікується, вдень місцями невеликі дощі, у Карпатах — із мокрим снігом. Місцями можливий туман.
Температура: вночі +3…+8 °С, вдень +10…+15 °С;
на півдні та сході +13…+18 °С, у Криму — до +22 °С.
Вівторок, 7 жовтня
Дощі пройдуть у західних областях та на Одещині, подекуди — у центрі країни. На решті території — сухо.
Температура: на заході +3…+8 °С вночі, +9…+14 °С вдень;
в інших регіонах +8…+13 °С вночі, +14…+19 °С вдень, на півдні до +22 °С.
Середа, 8 жовтня
Дощі очікуються на півдні, особливо в Одеській області, місцями сильні. На решті території — сухо.
Температура: у західних регіонах +3…+8 °С вночі, +11…+16 °С вдень;
у центрі та на сході +15…+20 °С, місцями до +23 °С.
Четвер, 9 жовтня
Циклон із Чорного моря принесе дощі у більшість центральних, східних і південних регіонів, подекуди грози.
Температура: вночі +9…+14 °С, на заході +3…+8 °С;
вдень +11…+17 °С.
П’ятниця, 10 жовтня
Дощі триматимуться на Лівобережжі, вдень поступово зникнуть по всій країні.
Температура: вночі +7…+12 °С;
вдень +12…+17 °С.
Субота, 11 жовтня
Антициклон принесе ясну погоду без опадів.
Температура: вночі +6…+11 °С;
вдень +13…+18 °С.
Неділя, 12 жовтня
Сонячно, сухо, подекуди ранкові тумани.
Температура: вночі +5…+10 °С;
вдень +14…+19 °С.
Загалом тиждень обіцяє бути комфортним: після середини жовтня в Україну прийде стабільне потепління й більше сонячних днів.
Нагадаємо, за прогнозом відомої синоптикині Наталії Птухи, жовтень в Україні виявиться похмурим, проте температурні показники залишаться в межах норми.