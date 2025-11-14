ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
114
2 хв

Погода в Україні у вихідні: синоптикиня попередила про відчутне похолодання

У суботу до України завітає атмосферний фронт із невеликими дощами на півночі та заході, а вже в неділю у більшості областей очікується значне зниження температури.

Автор публікації
Ірина Ігнатова
Похолодання в Україні

В Україні очікується значне похолодання / © unsplash.com

Погода в Україні у вихідні, 15–16 листопада, обіцяє бути типовою «круть-верть» для листопада: атмосферний фронт принесе дощі на частину території, після чого відбудеться різке похолодання. Температура повітря може знизитися до +3°C у більшості областей. Також у суботу, 15 листопада, починається Різдвяний піст.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погодні коливання: від дощів до заморозків

У суботу до України завітає атмосферний фронт. Він зумовить невеликі дощі в північно-західній і північній частинах країни, зокрема на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині та Сумщині. На решті території країни субота мине без істотних опадів.

Температура повітря в суботу вдень очікується в межах +8…+12 градусів, на півдні та південному заході може підвищитися до +14 градусів. Водночас на Волині, Рівненщині, в північних районах Житомирщини, Київщини та Чернігівщини вже почнеться похолодання і вдень там буде +5…+8 градусів.

Але справжнє зниження температури очікується в неділю.

«У неділю — уважно — очікується у більшості областей України, окрім півдня, похолодання до +3…+8 градусів!» — попередила синоптикиня.

Наступного тижня погода продовжуватиме коливатися: понеділок знову буде теплішим, але 19–20 листопада на заході, півночі та подекуди в центральних областях істотно похолоднішає.

Погода в Києві

У столиці України в суботу вдень очікується близько +10 градусів. Невеликий дощ, за прогнозом, має розпочатися ближче до надвечір’я.

У першій половині дня прогнозується рвучкий вітер південно-західного напрямку.

Зима близько: про Різдвяний піст

Наталка Діденко також нагадала про важливу дату в церковному календарі, яка припадає на суботу.

«Завтра [15 листопада — ред.] розпочинається Різдвяний піст. Хто тримає, хто не буде, хто взагалі не переймається таким, але однаково всіх нас гріє думка, що прекрасне Різдво неодмінно прийде і, як завжди, принесе нове життя і віру, що життя, світло та краса обов’язково будуть з нами», — написала вона.

Нагадаємо, в Україні у третій декаді листопада очікується сильне похолодання. Одна з численних моделей прогнозування показує, що це може бути четверте за силою похолодання за останні 70 років.

