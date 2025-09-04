Погода в Україні продовжує тішити теплом, але є нюанс

Тумани / © unsplash.com

В Україні у п’ятницю, 5 вересня, буде тепло та сухо, але у низці областей очікуються тумани.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

«Увага! На заході вночі та вранці блукатимуть тумани, видимість для водіїв — в пріоритеті!» — зауважила експертка.

У п’ятницю, за даними Діденко, дощі не очікуються, натомість по всій країні буде сонячна погода.

«Пальму першості міцно триматиме західна частина, протягом дня повітяр розігріється до +28…+32 градусів», — уточнила вона.

Дуже тепло, за даними синоптикині, буде у південній частині, +27…+30 градусів. На сході завтра температура повітря комфортна, +24…+27 градусів. У центральній частині очікується +25…+28 градусів. У північних областях в п’ятницю близько +24…+27 градусів, на Сумщині подекуди +21…+23 градуси.

Яка погода у Києві

У Києві Наталка Діденко на 5 вересня прогнозує суху та сонячну погоду, стовпчики термометрів покажуть близько +26 градусів.

Нагадаємо, нещодавно синоптики шокували прогнозом погоди на вересень 2025 року.