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Погода в Україні різко погіршиться: де очікуються грози, град і сильні шквали (мапа)
Погода в Україні 17 серпня різко зміниться. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності.
Найближчі два дні більшість областей України накриє негода, яка може ускладнити рух транспорту та роботу комунальних служб.
Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
Погода 17 серпня — що прогнозують синоптики
«17 серпня у другій половині дня з утриманням до кінця доби в більшості західних, північних і Вінницькій областях грози, в окремих районах град і шквали 15–20 м/с», — зазначають синоптики.
За даними метеорологів, в окремих районах очікуються град і шквали зі швидкістю 15–20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).
Непогода триватиме й наступного дня. Зокрема, синоптики прогнозують 18 серпня грози, які охоплять західні області, а вдень також північні, Вінницьку, Черкаську, Кіровоградську, Одеську та Миколаївську. В окремих районах цих регіонів також можливі град і шквали 15–20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — зауважили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні — останні новини
Нагадаємо, в період від 15 до 25 серпня через тривалу відсутність опадів на річках у басейнах Дністра (Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька області), Сяну (Львівщина) та суббасейну Західного Бугу (Львівська, Волинська області) очікується подальше зниження рівнів води.
Раніше ми писали, що з наближенням осені природа починає активно готуватися до холодів, і комахи найпершими реагують на майбутні зміни погоди. Наші пращури століттями спостерігали за поведінкою бджіл і мурах наприкінці літа, щоб зробити напрочуд точний прогноз на прийдешню зиму.