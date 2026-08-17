Погода в Україні різко погіршиться: де очікуються грози, град і сильні шквали (мапа)

Погода / © ТСН

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Найближчі два дні більшість областей України накриє негода, яка може ускладнити рух транспорту та роботу комунальних служб.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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Погода 17 серпня — що прогнозують синоптики

«17 серпня у другій половині дня з утриманням до кінця доби в більшості західних, північних і Вінницькій областях грози, в окремих районах град і шквали 15–20 м/с», — зазначають синоптики.

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За даними метеорологів, в окремих районах очікуються град і шквали зі швидкістю 15–20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Непогода триватиме й наступного дня. Зокрема, синоптики прогнозують 18 серпня грози, які охоплять західні області, а вдень також північні, Вінницьку, Черкаську, Кіровоградську, Одеську та Миколаївську. В окремих районах цих регіонів також можливі град і шквали 15–20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — зауважили в Укргідрометцентрі.

Погода в Україні 17 серпня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні — останні новини

Нагадаємо, в період від 15 до 25 серпня через тривалу відсутність опадів на річках у басейнах Дністра (Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька області), Сяну (Львівщина) та суббасейну Західного Бугу (Львівська, Волинська області) очікується подальше зниження рівнів води.

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