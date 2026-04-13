Погода в Україні різко змінилася: коли садити картоплю, щоб не втратити врожай

Картопля

Впродовж минулого тижня Україну накрив арктичний холод. Заморозки зафіксували навіть на півдні, а Черкаську область попередили про серйозну небезпеку. Попри це українцям пояснили, коли краще садити картоплю та коли настане потепління.

Про це повідомив начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань.

Як холодна погода вплинула на рослини та дерева

За словами метеоролога, протягом майже тижня Черкащина перебувала в зоні холодного та вологого повітря. Минулої ночі арктичний холод дістався навіть Одещини, де зафіксували -2,2°C. На території Черкаської області вперше за сезон спостерігалися заморозки у повітрі інтенсивністю 1-3°C, що офіційно вважається стихійним метеорологічним явищем.

Як повідомив Віталій Постригань, заморозки силою 2-3°C стали критичними для квітучих абрикосів у північних районах Черкащини. На решті території надмірна вологість та низькі температури завадили запиленню дерев і спровокували розвиток грибкових хвороб, зокрема моніліозу.

«Після дуже сухого березня дощі стали корисними — вони допомогли зберегти достатні вологозапаси в ґрунті», — зазначив синоптик.

Коли садити картоплю та іншу розсаду

Повідомляється, що у період з 14 по 16 квітня синоптична ситуація стабілізується завдяки впливу антициклону. Очікується більше сонячних прояснень, а вдень повітря прогріватиметься до +13…18°C.

Проте Віталій Постригань попереджає, що через відсутність хмар уночі зберігається загроза заморозок до 0-3°C.

«Таку погоду варто використати для сівби технічних культур і посадки картоплі. А от із висадкою розсади краще поки зачекати», — зазначив Віталій Постригань.

Коли очікувати на потепління

Зміна погоди очікується вже з п’ятниці, 17 квітня. Через вплив південно-західних циклонів небо затягне хмарами, пройдуть дощі. Температура вночі підніметься до +3…8°C, вдень становитиме +10…15°C.

«За попередніми прогнозами, у поминальні вихідні переважатиме нестійка, помірно тепла, з короткочасними дощами погода. Синоптики уважно слідкують за ситуацією в атмосфері, про всі зміни повідомлятимемо. Далі буде…», — підсумував синоптик.

Погода в Україні — останні новини

Нагадаємо, у понеділок, 13 квітня, у деяких областях України очікуються мокрий сніг та дощ. Загалом температура повітря буде вищою.

Раніше ми писали, що у Києві та Київській області 13 квітня очікується значне погіршення видимості через туман. Несприятливі погодні умови утримаються до середини дня.

Також в Україні тримається досить холодна погода. Синоптики попереджають про сильні заморозки упродовж наступних кількох днів.