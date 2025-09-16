ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
66
2 хв

Погода в Україні різко зміниться 16–18 вересня: синоптики розповіли, коли знову потеплішає

В Україні очікується похолодання з дощами та грозами, проте теплі дні ще повернуться.

Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Прогноз погоди

Прогноз погоди / © Associated Press

З 16 по 18 вересня в Україні очікуються зміни погоди. Прийде похолодання з дощами та грозами, однак остаточного прощання з теплом ще не буде.

Про це розповів в коментарі Погода УНІАН синоптик Українського гідрометцентру Іван Семиліт.

За його словами, 16 вересня атмосферний тиск почне поступово знижуватися. Цього дня в більшості областей суттєвих опадів не прогнозують, лише у західних та Житомирській областях атмосферний фронт може зумовити короткочасні дощі у денні години.

Ситуація ускладниться 17–18 вересня. Атмосферний фронт та циклон, що утвориться над південними районами, принесуть значні опади.

«Розраховуємо на помірні, подекуди значні дощі. У південній частині можливі навіть грози», — зазначив Семиліт.

У цей період дощів стане більше на більшій частині території країни, а в західних областях опади навпаки почнуть зменшуватися і 18 вересня поступово припиняться.

Температура повітря у нічні години залишатиметься відносно стабільною, без різких змін. Натомість вдень 18 вересня очікується зниження до +16…+22°. Синоптик підкреслив, що це похолодання буде зумовлене проходженням фронту з опадами, але воно не означає остаточного приходу холодів.

За словами експерта, надалі можливі короткочасні потепління, коли небо буде менш хмарним і сонячне проміння прогріватиме приземний шар повітря. У такі періоди денна температура може підніматися до +25…+27°. Це стосується не лише центральних та східних регіонів, а й заходу України, де також ще можливі вищі температурні показники.

Нагадаємо, цього тижня опади очікуються переважно на заході та півдні. Найменше дощів варто очікувати у північно-східних регіонах. У нічні та ранкові години місцями не виключені короткочасні тумани.

