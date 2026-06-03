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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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85
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Погода в Україні різко зміниться: де буде +27°, а де залишиться прохолода

Погода в Україні принесе потепління до +27°C, але майже по всій території пройдуть дощі.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Погода

Погода / © ТСН.ua

Погода у четвер, 4 червня, відзначиться підвищенням температури повітря в Україні після незначного похолодання.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди від синоптикині 4 червня

За її даними, показники термометрів коливатимуться в межах +20…+25°C, а на півдні країни сягнуть +27°C. Водночас у більшості регіонів очікуються короткочасні опади. Винятком із загальної тенденції потепління стануть дві області. На Закарпатті та Харківщині зафіксують нижчу температуру — на рівні +16…+19°C.

«У Києві 4-го червня очікується невеликий дощ, потеплішає до +22 градусів», — зазначила Діденко.

Опади різної інтенсивності, за прогнозом синоптика, завтра пройдуть повсюди в Україні.

Погода в Україні — останні новини

Нагадаємо, початок літа в Україні буде помірно теплим, а температура повітря зростатиме поступово. Як повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, вже найближчими днями в більшості регіонів очікується комфортне літнє тепло.

Раніше ми писали, що в Україні очікується похолодання і короткочасні дощі. Синоптикиня розповіла, де саме похолодає та де можливі сильні пориви вітру.

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Дата публікації
Кількість переглядів
85
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