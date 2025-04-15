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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Погода в Україні різко зміниться: Діденко розповіла, коли очікувати на тепло

У Києві також очікується поступове потепління, без опадів, із сонячними днями наприкінці тижня.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Синоптикиня Наталка Діденко обіцяє українцям теплий тиждень із сонцем і температурою до +20

Синоптикиня Наталка Діденко обіцяє українцям теплий тиждень із сонцем і температурою до +20 / © ТСН.ua

Цього тижня в Україні пануватиме тепла та комфортна погода.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила відомa синоптикиня Наталка Діденко.

«Нарешті припиняться заморозки, і тепло наростатиме навіть уночі», — написала вона.

За її прогнозом, уже від сьогодні температура повітря вдень коливатиметься в межах +14…+20 градусів.

Особливо тепло буде в центральних та південних регіонах.

«Ночі в Україні теплішатимуть, денні градуси, як котики, дряпатимуться вгору, але будуть м’якими і комфортними», — додала Діденко з притаманним їй гумором.

Нагадаємо, 15 квітня, в Україні очікується потужна магнітна буря. Це К-індекс 5, червоний рівень.

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