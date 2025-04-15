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Погода в Україні різко зміниться: Діденко розповіла, коли очікувати на тепло
У Києві також очікується поступове потепління, без опадів, із сонячними днями наприкінці тижня.
Цього тижня в Україні пануватиме тепла та комфортна погода.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила відомa синоптикиня Наталка Діденко.
«Нарешті припиняться заморозки, і тепло наростатиме навіть уночі», — написала вона.
За її прогнозом, уже від сьогодні температура повітря вдень коливатиметься в межах +14…+20 градусів.
Особливо тепло буде в центральних та південних регіонах.
«Ночі в Україні теплішатимуть, денні градуси, як котики, дряпатимуться вгору, але будуть м’якими і комфортними», — додала Діденко з притаманним їй гумором.
Нагадаємо, 15 квітня, в Україні очікується потужна магнітна буря. Це К-індекс 5, червоний рівень.