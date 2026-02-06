Погода в Україні різко зміниться: прогноз на 7-8 лютого

Морози відступають / © pexels.com

Реклама

Вихідними в Україні сильних морозів не буде. У нічні години очікується -3-8 градусів, на заході 0-4 градуси, на півдні близько нуля.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, у денні години температура повітря коливатиметься в межах 0, -4 градусів, на заході близько нуля, на півдні +2+5, в Криму до +6+10 градусів.

Реклама

8 лютого вдень почне заходити холодніше повітря і на півночі надвечір вже може бути -6-9 градусів.

Опади періодично випадатимуть і в суботу, і в неділю — мокрий сніг чи дощ. Потепління та волога погода сприятимуть утворенню туманів — більш ймовірні тумани завтра, у суботу, зниження видимості до 300-500 метрів і нижче.

Погода у Києві

У Києві також завтра ймовірний туман, періодично мокрий сніг чи сніг протягом обох вихідних.

Найближчої ночі -5-7 градусів, завтра вдень -2-4 градуси, у неділю вночі та вдень -4-7, ввечері у неділю похолоднішає до -9 градусів.

Реклама

«Упродовж 9-11 лютого до України знову зайде нова порція морозів. Від 12 лютого почнеться потепління», — додала вона.

Нагадаємо, синоптики повідомили, що протягом першої половини лютого області на заході, півночі, сході та в центрі все ще перебуватимуть під впливом Антарктики. До кінця цього місяця у південних та південно-західних областях температура повітря може бути вищою за норму, а на решті території — в її межах.