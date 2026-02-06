ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
289
Час на прочитання
1 хв

Погода в Україні різко зміниться: прогноз на 7-8 лютого

Міцний мороз відступить у всіх регіонах, разом з потеплінням прийде значна кількість опадів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Морози відступають

Морози відступають / © pexels.com

Вихідними в Україні сильних морозів не буде. У нічні години очікується -3-8 градусів, на заході 0-4 градуси, на півдні близько нуля.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, у денні години температура повітря коливатиметься в межах 0, -4 градусів, на заході близько нуля, на півдні +2+5, в Криму до +6+10 градусів.

8 лютого вдень почне заходити холодніше повітря і на півночі надвечір вже може бути -6-9 градусів.

Опади періодично випадатимуть і в суботу, і в неділю — мокрий сніг чи дощ. Потепління та волога погода сприятимуть утворенню туманів — більш ймовірні тумани завтра, у суботу, зниження видимості до 300-500 метрів і нижче.

Погода у Києві

У Києві також завтра ймовірний туман, періодично мокрий сніг чи сніг протягом обох вихідних.

Найближчої ночі -5-7 градусів, завтра вдень -2-4 градуси, у неділю вночі та вдень -4-7, ввечері у неділю похолоднішає до -9 градусів.

«Упродовж 9-11 лютого до України знову зайде нова порція морозів. Від 12 лютого почнеться потепління», — додала вона.

Нагадаємо, синоптики повідомили, що протягом першої половини лютого області на заході, півночі, сході та в центрі все ще перебуватимуть під впливом Антарктики. До кінця цього місяця у південних та південно-західних областях температура повітря може бути вищою за норму, а на решті території — в її межах.

Дата публікації
Кількість переглядів
289
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie