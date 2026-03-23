Погода в Україні різко зміниться: синоптики назвали регіони, де пройдуть дощі та коли прийде похолодання

Синоптики розповіли, коли прийде похолодання до України / © pexels.com

Найближчими днями погода в Україні буде переважно сонячною та теплою, проте вже з середини тижня синоптична ситуація почне змінюватися. Через активізацію циклонів у більшості регіонів пройдуть дощі, а на прикінці місяця очікується відчутне похолодання.

Погода в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, 24 березня в Україні збережеться тепла погода з температурою від +12 до +16 градусів вище нуля. Прохолодніше буде на сході та південному сході — від +6 до +11 градусів тепла.

Діденко зазначає, що завдяки антициклону в більшості регіонів України опади не очікуються, лише в Криму та на південному сході пройдуть слабкі дощі. Водночас фахівчиня попередила: найближче похолодання буде наприкінці березня — на початку квітня.

За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, від середини тижня атмосферний тиск почне падати, що принесе поступове збільшення хмарності та перші дощі в південних і центральних областях.

Від четверга погода почне суттєво змінюватися — західні регіони охоплять дощі, а до кінця тижня вони розповсюдяться на всю територію України. Найбільш відчутним контраст стане в суботу та неділю.

Поки на півдні та сході зберігатиметься відносне тепло до +14 градусів, на заході країни очікується різке похолодання. Там пройдуть рясні дощі з мокрим снігом, а денна температура впаде до +2 градусів тепла.

На півдні та сході зберігатиметься відносне тепло до +14 градусів, а на заході країни очікується різке похолодання / © pexels.com

Тим часом начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що масштабний блокуючий антициклон відходить на схід і «у найближчі дві доби наш регіон опиниться в баричній сідловині». За словами метеоролога, градієнти тиску будуть ослаблені, а атмосферні процеси матимуть нестійкий, перехідний характер.

Окрім того, від 26 березня розпочнеться перебудова синоптичних процесів.

«Улоговина з півночі Атлантики наповнена холодним повітрям Гренландії активізує циклогенез над теплими південними морями. Один за одним утворюватимуться активні циклони», — зазначив синоптик.

Постригань також розповів, що у період з 26 по 30 березня до України прийде вологе та тепле повітря з Чорного моря. Сонячні дні зміняться хмарністю, і пройдуть довгоочікувані дощі. Температура повітря суттєво підскочить: вночі очікується від +2 до +7 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть від +14 до +19 вище нуля.

Метеорологічна карта / Джерело — Facebook Віталій Постригань

За даними Укргідрометцентру, з 24 по 27 березня в Україні пануватиме переважно суха погода з поступовим потеплінням. Хоча атмосферний тиск почне знижуватися, поле високого тиску ще стримуватиме опади — невеликі дощі можливі лише на південному сході країни через вплив циклону з Чорного моря.

У вівторок, 24 березня, очікується мінлива хмарність. Нічна температура коливатиметься від -2 градусів морозу до +3 градусів тепла, а на півдні — до +6 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до комфортних +16 градусів. На Закарпатті та Одещині очікується близько +19 градусів вище нуля. У Карпатах буде прохолодніше: вночі до -5 градусів морозу, вдень близько +9 градусів тепла.

Метеорологи повідомляють, що протягом тижня нічні заморозки поступово відступлять, і вже з 26 березня плюсова температура встановиться по всій країні. Денні показники триматимуться в межах від +11 до +19 градусів вище нуля.

Прогноз погоди в Україні на добу 24 березня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

У Києві та Київській області 24 березня очікується хмарна погода із короткочасними проясненнями, без опадів. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура по області вночі коливатиметься від +3 градусів тепла до -2 градусів морозу, вдень очікується до +16 градусів тепла.

За даними погодного порталу Sinoptik, вранці небо у Києві буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів.

Температура повітря становитиме від +4 градусів тепла вночі до +14 градусів тепла вдень.

Погода у Києві 24 березня / © скриншот

Погода у Харкові

На Харківщині на 24 березня синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів, можливий слабкий туман. Вітер дутиме північно-східний, зі швидкістю 5–10 м/с.

В області вночі температура коливатиметься від +3 градусів тепла до -2 градусів морозу, а вдень повітря прогріється до +13 градусів вище нуля. Безпосередньо у Харкові вночі буде близько 0 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +10 до +12 градусів тепла.

Погода у Львові

Погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. У вівторок, 24 березня, день буде хмарний, з проясненнями. Без істотних опадів.

Вночі та вранці очікується слабкий туман. Вітер дутиме західний з переходом на північний зі швидкістю 3-8 м/с. Температура вночі коливатиметься від -3 градусів морозу до +2 градусів тепла, вдень температура повітря прогріється до +16 градусів тепла.

У Львові температурний режим буде контрастний: вночі очікується від -1 до +1 тепла, вдень температура повітря прогріється до +14 градусів тепла.

Погода в Одесі

На 24 березня в Одесі та області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Істотних опадів не очікується, а видимість на автошляхах регіону буде доброю. Вітер переважатиме північного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с, на узбережжі — до 11 м/с.

В Одеській області вночі очікується від +2 до +7 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +16 градусів вище нуля.

В місті Одеса вночі стовпчики термометрів покажуть від +5 до +7 градусів тепла, вдень температура повітря прогріється до +14 градусів тепла.

Також прогнозується, що температура моря становитиме від +5 до +6 градусів вище нуля. Вздовж узбережжя температура повітря буде до +15 градусів тепла.

Спостерігатиметься легке хвилювання моря, рівень води залишається в межах норми.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 24 березня очікується хмарна погода із проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень місцями пройде невеликий дощ.

Температура по області коливатиметься:

вночі від 0 до +5 градусів тепла;

вдень від +10 до +15 градусів тепла.

По місту Дніпро:

вночі буде від 0 до +2 градусів тепла;

вдень від +10 до +12 градусів вище нуля.

Погода у Запоріжжі

У Запорізькій області синоптичну ситуацію визначатимуть південні циклони. У вівторок та середу, 24–25 березня, пройдуть слабкі дощі, а термометри покажуть від +3 до +5 градусів тепла вночі, відень очікується від +11 до +13 градусів тепла.

Починаючи від 26 березня, парасольки вже не знадобляться — опади припиняться, а повітря прогріється ще на 4–7 градусів.

Погода у Запрорізькій області на тиждень з 23 по 29 березня / © Укргідрометцентр

