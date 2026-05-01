Погода в Україні різко зміниться: синоптики назвали точну дату потепління, але буде "сюрприз"

Синоптики дали прогноз погоди на вихідні 2-3 травня / © pexels.com

Після тривалих холодів до України прийде довгоочікуване тепло, яке принесе з собою сухе повітря з Північної Африки. Хоча денні температури впевнено підуть угору, синоптики застерігають про нічні заморозки, що ще нагадуватимуть про себе протягом перших травневих вихідних.

Погода в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що перші травневі вихідні, «як на замовлення, перемкнуть градуси в Україні на вищі». Вже у суботу, 2 травня, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +9…+13 градусів тепла, а в західних областях повітря прогріється ще сильніше — до +12…+16 градусів вище нуля.

У неділю потепління лише посилиться: температура повітря вдень коливатиметься в межах від +12 до +17 градусів тепла, а на заході стовпчики термометрів піднімуться до +16…+22 градусів. Таку погоду зумовлюватиме антициклон, який пануватиме над країною весь вікенд.

Однак у суботу невеликі дощі можуть пройти у Чернівецькій та Херсонській областях, а також у Криму.

Водночас Діденко зазначає, що наступного тижня потеплішає ще більше: очікується до +17…+24 градусів вище нуля.

Начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що холоднеча відступає, проте поступово.

«Для потепління самої сьогоднішньої дати на календарі недостатньо, потрібні активніше сонячне прогрівання та надходження тепліших повітряних мас із півдня. І хороша новина для нас — ці чинники вже починають діяти», — наголосив синоптик.

За його словами, атмосфера нарешті перелаштовується на тепло. Арктичний холод відступає на схід, поступаючись місцем потужному антициклону «Winfried», який принесе в Україну сухе тропічне повітря з Північної Африки.

Постригань зазначає, що вихідні, 2-3 травня, стануть справжнім подарунком: завдяки високому тиску буде сухо, сонячно, а вдень повітря прогріється до +12…+17 градусів тепла. Проте вночі варто бути пильними, адже ще зберігається ймовірність невеликих заморозків до 0…-3 градусів.

За даними Українського гідрометцентру в Україні 2 травня буде хмарна погода із короткочасними проясненнями. Істотних опадів не передбачається, лише на півдні країни вдень пройдуть невеликі дощі. Вітер дутиме переважно північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Вночі температура повітря коливатиметься від 0 до -3 градусів морозу, у південній частині температура становитиме від +1 до +6 тепла. Вдень повітря прогріється до +10…+15 градусів тепла, на крайньому заході країни стовпчики термометрів показуватимуть до +18 градусів вище нуля.

Погода в Україні 2 травня / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають, що вночі 2 травня в більшості областей Україні в повітрі будуть заморозки до -3 градусів, де оголошено другий рівень небезпечності, помаранчевий. У південній частині на поверхні ґрунту будуть заморозки від 0 до -3 градусів нижче нуля, в цих регіонах оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Погода у Києві

У Київській області та місті Києві 2 травня буде похмурна погода, без опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

По області вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 0 до -3 градусів морозу, температура вдень коливатиметься в межах від +10 до +15 градусів тепла. У Києві вночі температура повітря становитиме від +1 до +3 градусів тепла, вдень очікується від +12 до +14 градусів тепла.

Водночас синоптики попереджають про сильні заморозки на Київщині вночі 2 травня:

на поверхні ґрунту у Києві очікуються заморозки від 0 до -2 градусів нижче нуля (перший рівень небезпечності, жовтий);

по області в повітрі очікуються заморозки від 0 до -3 градусів морозу (другий рівень небезпечності, помаранчевий).

Попередження про заморозки на Київщині вночі 2 травня / © Укргідрометцентр

Погода у Львові

Цими вихідними погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску, що принесе із собою довгоочікуване потепління та відсутність опадів, повідомляють в обласному гідрометцентрі. У суботу ще пануватиме північний вітер, проте вже в неділю він змінить напрямок на південно-західний, додаючи відчуття справжнього весняного тепла.

Проте синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища вночі Зокрема, 2 травня по всій області та безпосередньо у Львові очікуються сильні заморозки від 0 до -3 морозу, що відповідає другому (помаранчевому) рівню небезпеки.

Синоптики попереджають про заморозки на Львівщині вночі 2 травня / © Укргідрометцентр

У ніч на 3 травня температура дещо підвищиться до +2…+7 градусів тепла, хоча подекуди на поверхні ґрунту все ще можливі невеликі заморозки.

Якщо в суботу стовпчики термометрів вдень піднімуться до +14…+19 градусів тепла, то вже в неділю повітря прогріється до комфортних +19…+24 градусів тепла.

Погода в Одесі

На Одещині 2 травня синоптики прогнозують хмарну погоду, без опадів. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі по області коливатиметься в межах від +2 до +7 градусів тепла, місцями на поверхні ґрунту та у повітрі будуть заморозки до -3 градусів морозу, вдень повітря прогріється до +11…+16 градусів тепла.

В Одесі вночі температура повітря становитиме від +5 до +7 градусів тепла, вдень очікується від +12 до +14 градусів тепла. Температура морської води становитиме від +8 до +9 градусів тепла.

Погода у Харкові

На Харківщині 2 травня буде хмарна погода із короткочасними проясненнями. Синоптики істотних опадів не передбачають. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від 0 до -3 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +9…+14 градусів тепла. У Харкові температура повітря вночі становитиме від 0 до -2 градусів морозу, вдень повітря прогріється до +12…+14 градусів тепла.

Водночас синоптики попереджають про заморозки на Харківщині вночі 2 травня:

по області очікуються заморозки у повітрі від 0 до -3 градусів нижче нуля;

по місту очікуються заморозки у повітрі від 0 до -2 градусів нижче нуля.

В області оголошеного другий рівень небезпечності, помаранчевий.

Синоптики попереджають про заморозки на Харківщині вночі 2 травня / © Укргідрометцентр

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 2 травня синоптики прогнозують мінливу погоду, без опадів. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

По області температура повітря становитиме:

вночі будуть заморозки від 0 до -4 градусів морозу;

вдень від +10 до +15 градусів тепла.

По місту Дніпро стовпчики термометрів показуватимуть:

вночі очікуються заморозки від 0 до -2 градусів нижче нуля;

вдень повітря прогріється від +12 до +14 градусів тепла.

