Укрaїнa
471
1 хв

Погода в Україні: синоптик назвав дату значного потепління

До вихідних в Україні спостерігатиметься підвищення температури повітря та зменшення опадів.

Анастасія Павленко
До України йде відчутне потепління

До України йде відчутне потепління / © Unsplash

Поки в Україні тримаються невеликі морози, але вже зовсім скоро температура відчутно підвищиться.

Про це повідомив синоптик Віталій Постригань.

«Завтра, 20 лютого, атмосферний фронт з південного заходу принесе сніг. Приріст снігового покриву прогнозується в межах 3-6 см. Температура впродовж доби 4-9º морозу. На дорогах ожеледиця», — зазначив він.

За його прогнозом, вже 23 лютого відлига призведе до танення снігу. Потепління ми відчуємо вже на початку нового тижня.

Раніше синоптикиня повідомила, що від 23 лютого активне західне перенесення повітряних мас принесе плюсову температуру. 19–20 лютого північні та центральні області, включно з Черкащиною та Сумщиною, накриє помірний, а подекуди значний сніг. На південному сході очікується суміш дощу та мокрого снігу, що може спричинити ожеледицю на дорогах.

