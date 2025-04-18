Погода в Україні: синоптик попередив про похолодання після Великодня

Погода зміниться / © pixabay.com

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До України прийшло справжнє тепло. Середньодобова температура повітря перевищує +10.

Про погодні умови повідомив синоптик Віталій Постригань.

«Наразі атмосфера розділена двома різними баричними утвореннями, тому Західна і Південна Європа відчуває вплив циклонічної системи, в Іспанії прохолодніше, ніж в Україні, вдень лише 8-15º тепла, а Італія готується до потужних злив вже найближчими днями», — зазначив він.

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За даними синоптика, від 18 до 22 квітня потужний антициклон збереже схему блокування дощових циклонічних вихорів Стовпчики термометрів підвищаться вночі до +7-12, вдень +19-24.

«За попередніми прогностичними розрахунками, наприкінці квітня погода змінить свій аномально теплий сценарій», — попередив він.

Раніше синоптики повідомили про погоду на сьогодні — читайте про це у новині.