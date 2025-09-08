- Дата публікації
-
Категорія
- Укрaїнa
Погода в Україні: синоптики оновили прогноз на 8 вересня
У понеділок у деяких регіонах України очікуються дощі з грозами.
Сьогодні, 8 вересня, в Україні прогнозують мінливу хмарність і короткочасні дощі. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.
Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».
«Сьогодні вдень в Україні, крім більшості західних, Вінницької та Одеської областей, місцями пройде короткочасний дощ, імовірна гроза», — зазначають синоптики.
Вранці в Карпатах місцями туман. Температура вдень становитиме +21…26°С. На півдні та південному сході країни прогнозують +24…29°С.
На Київщині та в столиці мінлива хмарність. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вдень у межах +21…26°С. У Києві буде +22…24°С.
