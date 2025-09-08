ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
33
Погода в Україні: синоптики оновили прогноз на 8 вересня

У понеділок у деяких регіонах України очікуються дощі з грозами.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Погода ще потішить

Сьогодні, 8 вересня, в Україні прогнозують мінливу хмарність і короткочасні дощі. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».

«Сьогодні вдень в Україні, крім більшості західних, Вінницької та Одеської областей, місцями пройде короткочасний дощ, імовірна гроза», — зазначають синоптики.

Вранці в Карпатах місцями туман. Температура вдень становитиме +21…26°С. На півдні та південному сході країни прогнозують +24…29°С.

На Київщині та в столиці мінлива хмарність. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вдень у межах +21…26°С. У Києві буде +22…24°С.

Раніше повідомлялося, що в Україні різко змінюється клімат. Темпи підвищення температури майже втричі перевищують зростання середньої глобальної температури за рік.

