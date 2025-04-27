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Погода в Україні: синоптики оновили прогноз на сьогодні, 27 квітня
В Україні переважатиме сонячна, але холодна погода.
Сьогодні, 27 квітня, в Україні опадів не очікується, мінлива хмарність.
Про це повідомляє «Укргідрометцентр».
Вночі в Криму, вдень у східних областях місцями невеликий дощ. Температура вночі +1…+6°С, в Україні, крім Криму та Приазов’я, на поверхні ґрунту заморозки 0…-5°С. У більшості західних та північних областях і в повітрі заморозки 0…-3°С.
Удень +7…+12°С, на Закарпатті та півдні країни +11…+16°С.
Вітер переважно північний, 5-10 м/с.
Нагадаємо, в низці областей оголошено І рівень небезпеки.