Погода в Україні: синоптикиня розповіла, чи чекати цього тижня на сніг і морози

Хоч календарна зима вже розпочалася, але в Україні погода найближчим часом буде осінньою. Уся перша декада місяця — 1-10 грудня буде теплою.

Про це розповіла синоптикиня «Укргідрометцентру» Наталія Птуха в коментарі NV.

За її словами, щонайменше до кінця цього тижня метеорологічної зими л+очікувати не варто. Найближчими днями погоду формуватиме поле високого тиску, а також тепла, волога, малорухома повітряна маса. Водночас атмосферний тиск майже не змінюватиметься, а температура повітря буде стабільною.

«Буде хмарно, а вологість повітря буде високою. Така синоптична ситуація, звичайно, сприятиме утворенню туманів, які в поєднанні з захмареним небом та періодичною мжичкою і високою вологістю додаватимуть дискомфорту», — повідомила синоптикиня.

Температура повітря в регіонах буде тепла — як для цієї пори року. Так, у найближчі кілька ночей температурні показники будуть у межах 0…+5°, лише в Карпатах холодніше — до -3°. Вдень температура повітря сягатиме від +3° до +8°. Тепліше буде на півдні країни. Вночі стовпчики термометрів покажуть ночі +4-9°, а вдень від 7° до 12° тепла.

Протягом 5−6 грудня погода буде без істотних опадів, крім північних областей, де вночі місцями може бути невеликий дощ. Вночі 5 грудня температура повітря становитиме буде +1°-7°. Тим часом на сході, північному сході країни і на Закарпатті — від +4° до -2°.

Такі ж значення будуть вночі проти 6 грудня, на святого Миколая. Денна температура наприкінці тижня буде такою: 5 грудня — +3°-9°, а 6 грудня — в межах +1°+7°. У південних областях та на Закарпатті повітря прогріється до 6°-12° тепла.

У столиці та області температура повітря вночі протягом 2-6 грудня становитиме +2°+4°. Денні показники будуть в межах +5°-7°.

Нагадаємо, синоптики шокували прогнозом погоди на перший тиждень грудня. За даними Укргідрометцентру, поки що на сніг і сильні морози по всій країні чекати не варто. Зокрема, на півдні країни стовпчики термометрів можуть сягати 12° тепла.

Також синоптики «Укргідрометцентру» зробили прогноз погоди на грудень. Зазначається, що середня місячна температура передбачається від 3° морозу до 5° тепла, що на 2° вище за норму.