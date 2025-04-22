Погода в Україні: теплі дні ще трохи затримаються, але варто чекати на похолодання

Погода в Україні / © unsplash.com

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23 квітня Україна буде серед найтепліших країн Європи. У більшості областей температура повітря вдень коливатиметься в межах +20...+26 градусів.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Вітер південного напрямку, слабкий, максимум помірний. У західних областях, за винятком Тернопільської та Хмельницької, можливі дощі з грозами. З другої половини дня невеликі опади можуть поширитися на Луганщину, Донеччину, Крим і Дніпропетровщину.

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На решті території країни в середу очікується суха, сонячна погода.

У Києві 23 квітня буде тепле і сонячне, до +25 градусів. Тепла погода протримається в столиці до суботи, але вже в п’ятницю можливі дощі, які продовжаться вночі на суботу.

В неділю, 27 квітня, в Києві очікується сонячна погода, але температура різко знизиться до +11...+17 градусів, і дощі припиняться.

Зміни погоди на кінець тижня вимагають уважності: температура і атмосферний тиск можуть різко змінюватися, що вплине на самопочуття. Плануючи вихідні, стежте за погодою і приділяйте увагу своєму здоров'ю. Також не забувайте про традиції, на поминальні дні — цвинтарі краще прикрашати живими квітами, адже штучні можуть завдати шкоди довкіллю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що над Україною нависли дві загрози та де очікується небезпека.