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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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84
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Погода в Україні: теплі дні ще трохи затримаються, але варто чекати на похолодання

Погода на початку тижня в Україні буде дуже теплою.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Погода в Україні

Погода в Україні / © unsplash.com

23 квітня Україна буде серед найтепліших країн Європи. У більшості областей температура повітря вдень коливатиметься в межах +20...+26 градусів.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко

Вітер південного напрямку, слабкий, максимум помірний. У західних областях, за винятком Тернопільської та Хмельницької, можливі дощі з грозами. З другої половини дня невеликі опади можуть поширитися на Луганщину, Донеччину, Крим і Дніпропетровщину. 

На решті території країни в середу очікується суха, сонячна погода. 

У Києві 23 квітня буде тепле і сонячне, до +25 градусів. Тепла погода протримається в столиці до суботи, але вже в п’ятницю можливі дощі, які продовжаться вночі на суботу. 

В неділю, 27 квітня, в Києві очікується сонячна погода, але температура різко знизиться до +11...+17 градусів, і дощі припиняться. 

Зміни погоди на кінець тижня вимагають уважності: температура і атмосферний тиск можуть різко змінюватися, що вплине на самопочуття. Плануючи вихідні, стежте за погодою і приділяйте увагу своєму здоров'ю. Також не забувайте про традиції, на поминальні дні — цвинтарі краще прикрашати живими квітами, адже штучні можуть завдати шкоди довкіллю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що над Україною нависли дві загрози та де очікується небезпека.

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