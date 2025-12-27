Погода в Україні зміниться: прогноз на 27 грудня

До України прийшла справжня зимова погода / © Associated Press

Сьогодні, 27 грудня, на більшості території України синоптики опадів не прогнозують.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Уночі, крім заходу, вдень у східних областях місцями невеликий сніг, на решті території без опадів,

На дорогах — ожеледиця. Вітер буде північно-західний, 7−12 м/с, вдень у західних областях (крім Закарпатської) пориви 15−20 м/с.

Температура вночі становитиме 0…-5°С морозу, вдень від -3°С морозу до +2°С тепла.

У Київській області в суботу, 27 грудня, синоптики вдень опадів не прогнозують, по області на дорогах подекуди ожеледиця. Повітря в регіоні максимально прогріється до +2°С.

Весь день у Києві буде хмарним. Ранок і день — без опадів. Увечері можливий дощ.

