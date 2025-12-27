ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
101
Час на прочитання
1 хв

Погода в Україні зміниться: прогноз на 27 грудня

У суботу очікується незначне потепління.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
До України прийшла справжня зимова погода

До України прийшла справжня зимова погода / © Associated Press

Сьогодні, 27 грудня, на більшості території України синоптики опадів не прогнозують.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Уночі, крім заходу, вдень у східних областях місцями невеликий сніг, на решті території без опадів,

На дорогах — ожеледиця. Вітер буде північно-західний, 7−12 м/с, вдень у західних областях (крім Закарпатської) пориви 15−20 м/с.

Температура вночі становитиме 0…-5°С морозу, вдень від -3°С морозу до +2°С тепла.

У Київській області в суботу, 27 грудня, синоптики вдень опадів не прогнозують, по області на дорогах подекуди ожеледиця. Повітря в регіоні максимально прогріється до +2°С.

Весь день у Києві буде хмарним. Ранок і день — без опадів. Увечері можливий дощ.

Раніше синоптики повідомили про погоду до кінця року. Більше про це читайте у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
101
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie