Укрaїнa
196
1 хв

Погода вихідними, 13-14 грудня: сніг та мороз до -3°C

Найближчими днями в Україні стане холодніше, опадів також буде більше.

Анастасія Павленко
Прогноз погоди на вихідні обіцяє розмаїття

Прогноз погоди на вихідні обіцяє розмаїття / © Associated Press

У суботу та неділю в Україні різко зміняться погодні умови. Прогнозуються сильний вітер, мороз та ожеледь.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода 13 грудня

У суботу, 13 грудня, в Україні погоду визначатиме антициклон, тому опадів не буде. Вітер буде рвучким. У більшості областей похолоднішає.

Протягом дня очікується від 2 морозу до 2 тепла, в західних областях +2+5 градусів.

У Києві без опадів і навіть може бути сонечко. Вдень близько нуля.

Погода 14 грудня

У неділю, 14 грудня, на півночі, заході, у центральній частині України, місцями на Харківщині та Запоріжжі очікується мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

У більшості східних областей без істотних опадів. У південній частині — дощ, на Запоріжжі з мокрим снігом.

Температура повітря у неділю очікується від 3 морозу до 3 тепла, у західних областях +3+6 градусів.

У столиці мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, температура повітря 0+2 градуси.

Раніше синоптики повідомили, якою буде зима в Україні. Якої погоди очікувати — читайте у новині.

