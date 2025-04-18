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Погода вихідними, 19-20 квітня: тепло майже по всій країні, але дощі вже на підході
У деяких регіонах дощитиме.
Цими вихідними Україна опиниться під впливом весняного тепла. Температура підніметься вище за кліматичну норму практично в усіх областях.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
У суботу, 19 квітня, атмосферний фронт зумовить невелике зниження температури повітря та періодичні короткочасні дощі в західній частині України — там завтра вдень очікується +15+19 градусів.
На решті території України втримається суха тепла та переважно сонячна погода, максимально +20+24 градуси.
У Києві 19 квітня опадів не буде, вдень +20+22 градуси.
На Великдень в Україні очікується тепла погода, +20+24 градуси.
Без опадів, скрізь сонячно, лише в західних областях є ймовірність невеликих дощів.
У Києві 20 квітня сонце та +20+22 градуси.
«Тепла погода триватиме увесь наступний тиждень. Проте зверніть увагу, що наступними вихідними, 26-27 квітня, в Україні погода зміниться, передбачаються дощі, грози та зниження температури повітря до +11+17 градусів», — попередила вона.
Раніше синоптик попередив про похолодання після Великодня.