ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
230
Час на прочитання
1 хв

Погода вихідними, 19-20 квітня: тепло майже по всій країні, але дощі вже на підході

У деяких регіонах дощитиме.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Після 20 квітня погода зіпсується

Після 20 квітня погода зіпсується / © Pixabay

Цими вихідними Україна опиниться під впливом весняного тепла. Температура підніметься вище за кліматичну норму практично в усіх областях.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У суботу, 19 квітня, атмосферний фронт зумовить невелике зниження температури повітря та періодичні короткочасні дощі в західній частині України — там завтра вдень очікується +15+19 градусів.

На решті території України втримається суха тепла та переважно сонячна погода, максимально +20+24 градуси.

У Києві 19 квітня опадів не буде, вдень +20+22 градуси.

На Великдень в Україні очікується тепла погода, +20+24 градуси.

Без опадів, скрізь сонячно, лише в західних областях є ймовірність невеликих дощів.

У Києві 20 квітня сонце та +20+22 градуси.

«Тепла погода триватиме увесь наступний тиждень. Проте зверніть увагу, що наступними вихідними, 26-27 квітня, в Україні погода зміниться, передбачаються дощі, грози та зниження температури повітря до +11+17 градусів», — попередила вона.

Раніше синоптик попередив про похолодання після Великодня.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
230
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie