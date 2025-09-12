ТСН у соціальних мережах

Погода здивує українців: прогноз на 13-14 вересня

Осінь тішитиме теплом — вже 17 вересня до України прийдуть похолодання та дощі.

Анастасія Павленко
Вихідними буде тепло

Вихідними буде тепло / © Pixabay

В Україні вихідними очікується тепла погода. У денні години температура підніметься +20…25°С.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, вночі буде +10…15°С, а на Сумщині, Харківщині навіть +8…12°С.

«Протягом вихідних дощі якісь серйозні малоймовірні, переважатиме повсюди суха малохмарна погода», — зазначила вона.

У Києві 13-14 вересня очікується суха комфортна погода, вночі +12…15°С, вдень +22…24°С.

«Найближчий серйозний дощ на заході та півночі включно з Києвом, та, відповідно, похолодання передбачається у середу, 17 вересня», — додала Діденко.

Раніше повідомлялося, що сьогодні негода накриє західні області України — там очікуються сильні дощі та похолодання.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на тиждень. Якою буде погода в Україні — читайте у новині.

