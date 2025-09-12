- Дата публікації
Погода здивує українців: прогноз на 13-14 вересня
Осінь тішитиме теплом — вже 17 вересня до України прийдуть похолодання та дощі.
В Україні вихідними очікується тепла погода. У денні години температура підніметься +20…25°С.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її даними, вночі буде +10…15°С, а на Сумщині, Харківщині навіть +8…12°С.
«Протягом вихідних дощі якісь серйозні малоймовірні, переважатиме повсюди суха малохмарна погода», — зазначила вона.
У Києві 13-14 вересня очікується суха комфортна погода, вночі +12…15°С, вдень +22…24°С.
«Найближчий серйозний дощ на заході та півночі включно з Києвом, та, відповідно, похолодання передбачається у середу, 17 вересня», — додала Діденко.
Раніше повідомлялося, що сьогодні негода накриє західні області України — там очікуються сильні дощі та похолодання.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на тиждень. Якою буде погода в Україні — читайте у новині.