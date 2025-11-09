Погода зіпсується і стане холодніше: прогноз на 9 листопада

Сьогодні погода не потішить українців / © Pixabay

Погода в Україні у неділю, 9 листопада, буде хмарною з проясненнями. У частині областей пройдуть дощі

Про це повідомляє “Український гідрометеорологічний центр».

За інформацією синоптиків, у нічні години лише на території Закарпаття, Прикарпаття та в Одеській області пройдуть невеликі, а місцями помірні дощі. На Правобережжі такі ж опади варто очікувати протягом дня, в інших регіонах — без дощів.

. Очікується вітер здебільшого буде південного напрямку і рухатиметься зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла, у південній частині буде до 10 градусів тепла. Удень очікується від 7 до 12 градусів тепла, у південних регіонах пригріє до 15 градусів тепла.

Раніше синоптикиня повідомила, що наразі метеорологи не мають підстав стверджувати про нібито «найхолоднішу зиму за останні 10 років». Така інформація, зокрема, з’явилася у Мережі. Поява снігу та мінусових температур у листопаді не є аномальною, адже це перехідний місяць, або передзим’я.