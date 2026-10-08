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Погода зіпсується: синоптикиня назвала області, де буде найхолодніше 9 жовтня
Завтра скрізь спостерігатиметься зниження температури повітря, атмосферний фронт принесе короткочасні дощі.
У п’ятницю, 9 жовтня, до України завітає холодний атмосферний фронт, який принесе збільшення хмарності та дощову погоду.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її даними, дощитиме на заході України, у північних областях (окрім Сумщини), а також на Вінничині та окремих районах Черкащини.
У цих регіонах 9 жовтня очікується зниження температури повітря.
У західних областях передбачається завтра + 13+17°, у більшості північних областей та на Вінниччині очікується +17+19.
На решті території України у п’ятницю ще втримається суха та дуже тепла погода з температурою повітря +20+24°.
«Характерна ознака завтрашнього синоптичного дня — посилення західного та південно-західного вітру подекуди до сильних поривів, до 15 — 20 метрів за секунду», — уточнила вона.
Погода у Києві 9 жовтня
У Києві завтра — зміна погоди. Температура повітря у пʼятницю знизиться до 16-17 градусів тепла, пройде дощ, очікується сильний вітер південно-західного напрямку.
Раніше стало відомо, що деякі області отримали тривожне попередження — прогнозують надзвичайну пожежну небезпеку.