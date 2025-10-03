Погода зміниться: чого очікувати українцям після затяжних дощів

За прогнозом, дощі припиняться / © unsplash.com

Сьогодні, 3 жовтня, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями. Опадів не очікується. Лише на високогір’ї Карпат у п’ятницю пройде невеликий дощ.

Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр.»

«Сьогодні погоду формуватиме поле підвищеного атмосферного тиску та прохолодна волога повітряна маса. Опадів не очікується, а крізь важкі сірі хмари час від часу пробиватиметься сонячне проміння. Лише на високогір’ї Карпат пройде невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вранці у західних і північних областях місцями туман», — сказано в повідомленні.

На Волині, Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині та Житомирщині у денні години значення температури сягатимуть +8…13°С. На решті території вдень буде +14…19°С.

На високогір’ї Карпат температура вночі та вдень становитиме від -2°С до +3°С.

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура по області вдень становитиме +8…13°С. У Києві буде в межах +11…13°С.

Раніше синоптикиня Наталія Птуха повідомила, що вихідними температура підвищиться ще на кілька градусів завдяки надходженню південних повітряних мас.