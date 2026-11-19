Україну накриють дощі / © pexels.com

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Погода в Україні у п’ятницю, 20 листопада, буде переважно похмурою в усіх регіонах. Дощі середньої інтенсивності накриють усі регіони.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

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Погода на 20 листопада

У західних областях хмарно, подекуди мінлива хмарність, невеликий, місцями помірний дощ. Середня нічна температура повітря +6 +8 градусів, денна +8 +12 градусів.

У північних областях хмарно, помірний, місцями невеликий дощ. Нічна температура повітря +5 +7 градусів, денна +6 +9 градусів.

У центральних областях хмарно, місцями мінлива хмарність, помірний дощ. Нічна температура +5 +8 градусів, денна +8 +10 градусів.

У південних областях мінлива хмарність, помірний, місцями невеликий дощ. Нічна температура повітря +9 +11 градусів, денна +13 +15 градусів.

У східних областях хмарно, помірний дощ. Нічна температура повітря +5 +8 градусів, денна +9 +11 градусів.

Раніше синоптики повідомили, що зима 2026–2027 років в Україні очікується дещо теплішою за кліматичну норму (в середньому на 1–2 °C вище багаторічних значень), проте погода буде мінливою і контрастною. Водночас під час вторгнення арктичного повітря в окремих регіонах нічна температура може опуститися до -20 °C.

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