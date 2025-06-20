Погода знову здивує: синоптик надав невтішний прогноз на вихідні

Найближчими вихідними в Україні очікується похолодання та опади

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На найближчих вихідних, 21 та 22 червня, більшість регіонів України очікує відчутне похолодання та нестабільна погода. Температурні показники будуть суттєво нижчими за кліматичну норму.

Про це повідомив синоптик Ігор Кибальчич.

Прийдешнє похолодання: вплив атмосферних мас

За словами синоптика, початок третьої декади червня ознаменується досить холодною погодою, поривчастим вітром та періодичними опадами. Це пов’язано з переважанням північних повітряних мас, а також активізацією атмосферних фронтів та циклонічної діяльності. Середньодобова температура повітря у багатьох областях країни виявиться на 4 — 6 °С нижчою від середніх багаторічних показників. Відносно теплішою та стабільнішою погода залишиться лише у південних регіонах, у Криму та на Закарпатті.

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Детальний прогноз на 21-22 червня

Субота, 21 червня:

Захід: Невеликі дощі можливі вночі на Поліссі та вдень на Вінниччині. Решта території — без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Нічна температура +6…+11°С, денна +18…+23°С.

Північ: Протягом доби очікуються невеликі короткочасні дощі, місцями з грозами вдень. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Вночі +7…+12°С, вдень +17…+22°С.

Центр: Мінлива хмарність, короткочасні дощі протягом доби, вдень місцями можливі грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/s. Вночі +7…+12°С, вдень +18…+23°С.

Південь: Вночі без опадів. Вдень місцями невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вдень подекуди пориви 15-20 м/с. Вночі +10…+16°С, вдень +19…+24°С.

Схід: Вночі переважно без опадів. Вранці та вдень невеликі, подекуди помірні короткочасні дощі, можливі окремі грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Вночі +7…+12°С, вдень +17…+22°С.

Неділя, 22 червня:

Захід: Вночі без опадів. Вранці та вдень короткочасні дощі, місцями грози та шквали 15-20 м/с. Вітер західний. Нічна температура +6…+12°С, денна +20…+25°С, на Закарпатті до +27°С.

Північ: Вночі без опадів. Вдень короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали 17-22 м/с. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Вночі +6…+12°С, вдень +17…+22°С.

Центр: Вночі без опадів. Вдень короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали 15-20 м/с. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Вночі +8…+13°С, вдень +21…+26°С.

Південь: Тепла та сонячна погода, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Вночі +11…+16°С, вдень +24…+29°С.

Схід: Вночі без опадів. Вдень невеликі, подекуди помірні дощі, можливі грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, при грозах посилення до 15-20 м/с. Вночі +7…+12°С, вдень +20…+25°С.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко попередила про різку зміну погоди в Україні. У п’ятницю погода в Україні буде нестійкою через чергування кількох атмосферних фронтів.