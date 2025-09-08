ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
60
1 хв

Погодні контрасти: яка погода чекає на Україну цього тижня

До кінця тижня на українців чекає тепла, але не завжди суха погода.

Автор публікації
Наталія Магдик
Погода

Погода / © Pixabay

9 вересня по Україні очікуються місцеві дощі, подекуди з грозами. Опади будуть локальні та періодичні, тому в деяких регіонах можуть зовсім не спостерігатися. Вночі температура повітря становитиме +12…+18 °C, вдень +22…+28 °C. У Києві є ймовірність короткочасного дощу ввечері, денна температура близько +25 °C.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

10 вересня опади прогнозуються переважно на південних територіях країни. На решті території утримається суха погода з мінливою хмарністю. Денна температура +22…+27 °C, нічна +12…+17 °C.

11–12 вересня дощі очікуються на заході України, на решті території переважно сухо. Вночі стовпчик термометра покаже +10…+16 °C, вдень +21…+27 °C.

Найближчими днями суттєвих змін температурного режиму не передбачається. Коливання будуть помірними. На більшій частині території збережеться тепла, комфортна погода, вночі та вранці відчуватиметься свіжість.

Місцями можливий туман, серпанок у ранкові та вечірні години. Рекомендовано враховувати погодні умови під час планування активного відпочинку та дотримуватися обережності під час грозових явищ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що клімат в Україні змінюється дуже швидко: щорічне підвищення температури майже втричі перевищує середньосвітові темпи.

